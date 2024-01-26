CD Projekt RED не дасть знаменитому герою насолоджуватися заслуженою "пенсією" в тиші.

The Witcher 3: Wild Hunt отримає пряме продовження у вигляді коміксу. Польський шедевр від CD Projekt RED вважається однією з найкращих фентезійних рольових ігор через її глибокий сюжет, комплексних персонажів та вторинні квести, які здаються такими ж важливими, як і основні.

З релізу основної гри у 2024 році вийшло два доповнення, які продовжують історію Геральта. Як відомо, наприкінці Blood and Wine головний герой зупиняється в Корво Б'янко в Туссенті, насолоджуючись заслуженою "пенсією". Наративний директор анімації та коміксів CD Projekt RED Бартош Штибор побачив у цьому моменті потенціал для нової історії, пише Gamerant.

Нова серія коміксів у всесвіті The Witcher вийде коротка, всього заявлено 5 випусків. При цьому сам сюжет вважається ігровим каноном, оскільки комікс створюється видавництвом Dark Horse при співпраці з CD Projekt Red.

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У створенні також бере участь італійський художник Коррадо Мастантуоно – легенда коміксів, одне з найбільших імен всіх часів, людина, яка створила найважливіші тайтли в європейських коміксах. Перший випуск "Відьмак: Корво Б'янко" заплановано на 8 травня.

На честь анонсу автори коміксу показали кілька ілюстрацій:

Через майже десять років з виходу CD Projekt зберігає світ The Witcher 3 свіжим. Наприкінці 2022-го рольову гру оновили для сучасних консолей, а цього року на ПК вийде безкоштовний редактор, що дозволяє створювати новий контент.

Серія коміксів – це шанс для геймерів пережити ще одну пригоду легендарного відьмака. З усім тим, цілком можливо, що серія коміксів Witcher 3 створює своєрідний момент передачі естафети між Геральтом і новим головним героєм "Школи Рисі" з наступної гри "Відьмак".

Що стосується сиквела Cyberpunk 2077, то він все ще знаходиться на концептуальній стадії, а його реліз відбудеться вже після The Witcher 4. У CDPR говорять, що працюючи над продовженням 2077, вони прагнуть провести франшизу через еволюцію, аналогічну "Відьмаку".

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