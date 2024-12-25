Наречений Трісс виявився агентом мисливців на чарівниць.

Шанувальники "Відьмак" натрапили на ще одну вирізану місію з третьої частини франшизи. Цього разу йдеться про невдале весілля Трісс Мерігольд і дворянина на ім'я Едмунд Кастелло. За задумом CD Projekt RED, завдання проходило в Новіграді і називалося "Попелястий шлюб".

Сюжет місії розвивався навколо ніжних почуттів, що виникли у Трісс до багатого аристократа. Майбутній шлюб готувався з розмахом, а Геральт виступав своєрідним весільним розпорядником: допомагав звільнити місцеві каналізації від чудовиськ, добував частування і, звичайно ж, вирішував, що подарувати нареченій. Особливо теплою реакцією Трісс відзначався б подарунок у вигляді троянди пам'яті, яка, як відомо, мала для чарівниці особливе значення.

Однак шляху до вівтаря не судилося здійснитися. На сцені з'являвся підступний Дійкстра, який повідомляв, що Кастелло пов'язаний з мисливцями на відьом і змушений діяти за їхньою вказівкою, побоюючись шантажу і викриття своєї таємної дочки. Геральт міг сам розкрити Трісс правду, або розповісти її разом із нареченим. Але в обох випадках Мерігольд розривала заручини, усвідомивши, що шлюбний союз був занадто поспішним рішенням.

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Раніше ми розповідали, що Анджей Сапковський нарешті розкрив точний вік Геральта з Рівії. Виявляється він молодший, ніж думали фанати.

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