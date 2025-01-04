NPC у перезапуску будуть набагато імерсивнішими, ніж у "Відьмак 3" або Cyberpunk 2077.

Геймдиректор "Відьмак 4" Себастьян Калемба обіцяє, що кожен NPC у грі проживатиме свою історію.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Parris. За словами розробника, у них у команді є правило: кожен NPC у грі має жити своє життя.

Це видно вже в дебютному трейлері, де жителі невеликого ізольованого села посилають одну зі своїх односельчанок на смерть місцевому монстрові, якого люд вважає богом: "Ось так і влаштовані села, чи не так? У кожного жителя своя роль. Стромфорд - це абсолютно ізольоване місце, повне забобонів і помилкових переконань. Вони вірять, що в цьому лісі живе бог"

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Під кінець Калемба все таки трохи докладніше розповів, що стоїть за цим "NPC повинен жити". Геймдиректор заявив, що вони розширюють межі минулих ігор CD Projekt RED, роблячи NPC більш деталізованими, з поліпшеною лицьовою анімацією і реалістичною поведінкою:

"Ми безумовно прагнемо поліпшити якість NPC, їхній зовнішній вигляд, поведінку, міміку, наскільки це можливо. Ми хочемо створити ще більш захопливий досвід, ніж раніше. Ми намагаємося підняти планку на новий рівень."

Раніше виконавчий продюсер The Witcher 4 Мальгожата Мітренга розповіла, що в новій грі Цирі позбулася своїх здібностей. Розробники пішли на це, щоб не зробити з персонажа "Мері Сью".

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