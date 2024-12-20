Гравці все ж зможуть заводити романи з персонажами у "Відьмак 4". Цирі в цьому плані не відстає від Геральта.
Про це розповів геймдиректор проєкту Себастьян Калемба виданню GameSpot. На запитання інтерв'юера, чи будуть у грі романи розробник відповів:
"Безумовно. Це частина того, як ми створюємо ігри. Це частина людської природи. Це нормальна річ. Без цього, я думаю, ми не змогли б розповісти повноцінну історію."
Водночас Калемба запевнив, що в грі не буде просто романтики заради романтики. Усі любовні в лінії в грі будуть логічними, опрацьованими та значущими для історії: "Але, як завжди, ми хочемо приділити цьому багато уваги та зробити їх дуже переконливими та дуже значущими. Тобто це не просто романтика заради романтики. Це не шлях CDPR."
Це стосується всіх додаткових завдань у грі, розробники поставили собі за мету показати гравцям, що їхні рішення дійсно впливають як на локальні історії людей, так і на весь світ навколо. Як і в третій частині, додаткові та основні завдання будуть пов'язані між собою, а Цирі розвиватиметься як персонаж протягом усієї гри.
Раніше продюсерка The Witcher 4 розповіла, що Цирі позбулася деяких сил, і тепер вона не така могутня, як у минулій грі.