Автор сценки здивувався, що її так довго шукали.

У The Witcher 3: Wild Hunt відкопали вирізану сценку з унікальним геймовером у разі смерті Геральта від ворогів. Знахідкою поділився ютубер xLetalis, який спеціалізується на прискіпливому дослідженні третього Відьмака.

Важлива примітка: сцену можна побачити тільки якщо проходити гру з модом Brother in Arms, який повертає вирізаний контент.

Під час виконання завдання "Король помер - хай живе король", Геральту належить проникнути в секретну лабораторію придворного друїда одного з ярлів Скелігге. Зрозуміло, що весь шлях заставлений пастками, і одна з них - дурманний газ, через який відьмаку здалося, що опудала тварин, які також перебували в кімнаті, ожили і напали на нього. У звичайній версії гри якщо Геральт програє своїм галюцинаціям, то гравцеві просто покажуть екран смерті, але з модом на видалений контент Єнніфер приведе Білого Вовка до тями, а той заявить, що не чує чародійку, адже його вбили.

Один із розробників "Відьмака" Павло Саско помітив відео і написав у Twitter, що це він зробив цю сценку ще в 2014 році, і радий, що її знайшли, хоч це і зайняло пристойну кількість часу. Чому ж її вирізали з гри розробник не розповів.

Нагадаємо, що раніше один із художників Hellblade і Call of Duty показував, який вигляд може мати Відьмак 4. Паскуале Скіонті зробив технодемо майбутньої гри CD Project на рушії Unreal Engine 5.

Вас також можуть зацікавити новини: