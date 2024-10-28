Паскуале Скіонті зробив технодемку на Unreal Engine 5, натхненну Відьмаком.

Художник з Ninja Theory Паскуале Скіонті, який працював над Hellblade і серією Call of Duty, представив технодемо Відьмака 4 на рушії Unreal Engine 5. На думку розробника, нова частина серії від CD Project RED може мати приблизно такий вигляд.

У проєкті Паскуале використовував UE5 версії 5.5.0 з технологіями Lumen і Nanite. Демо було запущено на RTX 4090 у 3К роздільній здатності (3072x1620). Розробник стверджує, що весь геймплей записаний на рушії, а сама гра працює в стабільних 60 FPS.

Це вже не перша робота Скіонті, в якій він фантазує на тему зовнішнього вигляду ігор на Unreal Engine 5. Раніше розробник "переносив" на рушій від Epic Games Cyberpunk 2077. Першу ж версію Відьмака на UE5 художник представив ще 2022 року.

Утім про справжній Відьмак 4 зараз відомо не так багато. Проєкт розробляється під кодовою назвою Project Polaris. Це буде ще одна AAA-рольова гра за всіма стандартами CD Project. Також відомо, що гра працюватиме на тому ж Unreal Engine 5, тож, можливо, фантазії Паскуале Скіонті не далекі від реальності.

Раніше ми розповідали про конкурс модів для Відьмака 3, який проводить сама CD Project RED. На івенті представлено багато цікавих модифікацій, наприклад, одна з них переносить Геральта на батьківщину Цирі, королівство Цинтру. Там відьмаку належить зайнятися своїм звичним ремеслом: полюванням на монстрів. Примітно, що дії модифікації відбуваються до подій книг та ігор.

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