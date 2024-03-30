Польська студія не випускала нового "Відьмака" з 2015 року. Очікування затягнеться ще мінімум на кілька років.

Довгоочікувану гру The Witcher 4 доведеться чекати ще досить довго – днями CD Projekt RED відзвітувала про фінансові показники компанії за 2023 фінансовий рік. Він, до речі, став 2-м найкращим за всю історію відомого польського розробника відеоігор, пише Rock Paper Shotgun.

Під час телеконференції, присвяченій обговоренню 2023 фінансового року, польська компанія, зокрема, розкрила, на якому етапі створення перебуває кожна з її ігор. Однією з таких виявилася The Witcher 4, яка наразі є найбільш пріоритетною для студії.

Ми дізналися, що зараз над новим "Відьмаком" працює загалом 403 розробники. Це 2/3 від усього штату компанії CD Projekt. При цьому, попри значну цифру, розробка "Відьмак 4" все ще перебуває на стадії попереднього виробництва. Втім, уже в другій половині 2024-го проєкт перейде в повноцінну (активну) фазу розробки.

Відео дня

Таким чином, реліз четвертої частини, імовірно, відбудеться наприкінці 2026 або на початку 2027 року. Нагадаємо, наступну частину популярної серії рольових ігор на фентезійну тематику вперше анонсували ще в жовтні 2022 року під кодовою назвою "Polaris". Проєкт стане першою грою з нової трилогії The Witcher і закладе фундамент для сиквелів. Дві інші частини мають вийти протягом шести років після дебютної.

У звіті польський розробник також розкрив, що The Witcher 4 стане чимось абсолютно новим – фанатам не варто очікувати клон "Дикого Полювання". Розробники спиратимуться на попередню гру при створенні четвертої частини, однак вони не планують робити "безпечний сиквел".

У єдиному на сьогодні тизері нового "Відьмака" зображено медальйон школи Рисі, якого не було, ні в іграх, ні в книжках. Судячи з усього, автори додали до всесвіту "Відьмака" нову школу вбивць чудовиськ. Багато хто вважає, що сиквел передасть естафету Цирі, але Геральт теж з'явиться.

Які ще ігри за "Відьмаком" перебувають у розробці

Ремейк першого "Відьмака". Хоча спочатку геймери думали, що цей проєкт буде просто портом оригіналу 2007 року, на нас чекає повноцінний, зроблений з нуля, ремейк. Над проєктом працює польська студія Fool's Theory, до якої входять фахівці, що працювали над оригінальним "Відьмаком". Найімовірніше, до релізу мине не менше двох років.

Хоча спочатку геймери думали, що цей проєкт буде просто портом оригіналу 2007 року, на нас чекає повноцінний, зроблений з нуля, ремейк. Над проєктом працює польська студія Fool's Theory, до якої входять фахівці, що працювали над оригінальним "Відьмаком". Найімовірніше, до релізу мине не менше двох років. Спін-офф за "Відьмаком". Цей проєкт орієнтований на ширшу аудиторію, порівняно з попередніми частинами серії. Відомо, що він обзаведеться онлайн-режимом і нагадуватиме The Division від Ubisoft, але зосереджений на виконанні відьмацьких замовлень. За створення гри відповідає команда The Molasses Flood, яку CDPR придбала восени 2021 року.

Цей проєкт орієнтований на ширшу аудиторію, порівняно з попередніми частинами серії. Відомо, що він обзаведеться онлайн-режимом і нагадуватиме The Division від Ubisoft, але зосереджений на виконанні відьмацьких замовлень. За створення гри відповідає команда The Molasses Flood, яку CDPR придбала восени 2021 року. Що стосується сиквела Cyberpunk 2077 , то він вийде тільки після The Witcher 4. Поляки кажуть, що працюючи над продовженням 2077, вони прагнуть провести франшизу через еволюцію, аналогічну "Відьмаку".

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