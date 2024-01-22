Повноцінна розробка рольової гри стартує в цьому році. Вона, як відомо, стане першою частиною нової трилогії.

Після випуску доповнення для "Кіберпанку" розробка The Witcher 4 знаходиться в пріоритеті у CD Projekt RED. За планом студії, до кінця 2024 року виробництво гри перейде на стадію "повноцінного", після чого перед релізом залишиться тільки тестування і полірування.

У розмові з Forbes глава CDPR Адам Бадовскі розповів, що до середини року планується залучити до розробки нової гри близько 400 співробітників. Коли відбудеться реліз наступного "Відьмака", невідомо. За даними аналітиків, це відбудеться в кінці 2026-початку 2027 року.

Глава CD Projekt Red також додав, що в компанії створили команду, яка вивчить ШІ і можливості його застосування у виробництві. Штучний інтелект може допомогти поліпшити певні процеси у виробництві ігор, але не замінить співробітників, зазначив Бадовскі.

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Ніяких подробиць про наступну частину "Відьмака" поки немає. Раніше CD Projekt підтвердила, що проєкт стане першою грою з нової трилогії The Witcher і закладе фундамент для сиквелів. Дві інші частини повинні вийти протягом шести років після дебютної.

В єдиному на сьогодні тизері нового "Відьмака" зображений медальйон школи Рисі, якого не було, ні іграх, ні книгах. Судячи з усього, автори додали у всесвіт "Відьмака" нову школу вбивць чудовиськ

Що стосується сиквела Cyberpunk 2077, то поки він все ще знаходиться на концептуальній стадії, а його реліз відбудеться вже після The Witcher 4. У CDPR говорять, що працюючи над продовженням 2077, вони прагнуть провести франшизу через еволюцію, аналогічну "Відьмаку".

Нагадаємо, пізніше цього року для "Відьмака 3" вийде безкоштовний редактор, що дозволить створювати новий контент для гри, включаючи завдання. При цьому, вже наявні в грі квести теж можна буде змінювати.

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