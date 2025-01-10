Головний сценарист The Witcher 4 працював над серією ще з першої частини.

У жовтні 2024 року з'явилися чутки про проблеми CD Projekt RED із залученням співробітників, які нібито могли вплинути на якість нових проєктів, зокрема на "Відьмак 4".

Співзасновник компанії Міхал Новаковський спростував ці припущення, наголосивши, що студія зберігає стабільну команду і запрошує професіоналів на прозорих умовах.

Новаковський зазначив, що близько 100 розробників, які працювали над The Witcher 3, як і раніше, працюють у CD Projekt RED, включно з ветеранами, які брали участь у створенні перших двох ігор серії. Серед них - його колега і співзасновник компанії Адам Бадовський, пов'язаний із франшизою ще з 2002 року.

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"Головний сценарист залишається тим самим із моменту роботи над першою частиною The Witcher. Головний візіонер теж незмінний з початку серії. Я сам у компанії вже 20 років. Сподіваюся, це прояснює ситуацію"

На поточний момент CD Projekt RED налічує 1137 співробітників, з яких 400 беруть участь у розробці нової частини The Witcher. Проєкт перебуває на стадії активного виробництва, і керівництво компанії впевнене, що команда створить гідне продовження легендарної франшизи.

Раніше ми розповідали, що кожен NPC у "Відьмак 4" проживатиме свою історію. CDPR провела величезну роботу над цим елементом гри.

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