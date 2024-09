Стрічка стане адаптацією оповідання "Трохи жертовності" Анджея Сапковського.

На ресурсах Netflix був опублікований уривок мультфільму The Witcher: Sirens of the Deep. Представив екранізацію Даг Кокл, беззмінний голос Геральта в англійській озвучці, він же виконав головну роль у мультфільмі.

Фільм заснований на оповіданні Анджея Сапковського "Трохи жертовності", що увійшло до другої книжки про Відьмака "Меч Призначення". За сюжетом Геральт разом із Лютиком прибувають на півострів Бремервоорд, де розгортається любовна драма між місцевим правителем Агловалем і його коханою Ш'єєназ, русалкою, яка не готова відмовитися від життя у воді заради коханого. Відьмаку належить виступити перекладачем між народами і не допустити початку кривавої війни.

В уривку, показаному Netflix, Геральт і Лютик розмовляють біля багаття й обговорюють поетесу Ессі Давен на прізвисько Вічко, близьку подругу барда, з якою Геральт встиг перетнутися в Бремервоорді. Лютик зазначає, що саме така жінка потрібна відьмаку, а не "демонеса зі зміїним язиком", явно натякаючи на Йенніфер з Венгерберга.

Взявши до уваги обсяг оригінального оповідання, можна припустити, що Netflix готує короткий метр. Сам сюжет явно заснований на "Русалоньці" Андерсона, і є переосмисленням класичної казки. Сапковський постійно користувався цим прийомом у перших двох книгах саги про Відьмака.

Відьмак Сирени Глибин трейлер

Даг Кокл виявився єдиним актором озвучення з гри. Ролі інших персонажів виконав серіальний каст: Лютик - Джої Беті, Йенніфер - Аня Чалотра, Ессі Давен - Христина Рен.

Реліз мультфільму заплановано на 11 лютого 2025 року на стримінгу Netflix.

Що стосується ігрового всесвіту "Відьмака", то ми вже знаємо, що CD Projekt RED займається четвертим "Відьмаком", і знаємо, що Геральт не буде головним героєм. Незважаючи на це, улюблений геймерами персонаж все ж повернеться на геймерські екрани - нехай і в іншому амплуа.

Вас також можуть зацікавити новини: