CD Project RED назвала найкращі сюжетні моди для 'Відьмак 3'

В одному з модів доведеться грати навіть не за Геральта.

CD Project RED підбила підсумки конкурсу сюжетних модів для The Witcher 3: Wild Hunt. Журі назвали три найкращі модифікації, в одній із них гравцеві доведеться грати навіть не за Геральта.

3-е місце: Echoes of Play

У Новіграді виникла дивна аномалія, Геральту належить дізнатися про її походження.

Мод пропонує сюрреалістичну подорож по чертогах розуму Геральта. Гравець дізнається більше про дитинство Білого Вовка і навіть пограє за маленького відьмака.

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2-е місце: Tales of The Witcher

Ми вже розповідали про цей мод, коли його тільки подали на конкурс. Дії модифікації відбуваються до подій книг та ігор. Геральт вирушає в королівство Цинтра для виконання своєї відьмачої роботи.

Розробник хотів передати гравцям атмосферу олд-скулу, для цього в моді видалено карту, гравцеві доведеться орієнтуватися на місцевості за дорожніми вказівниками та підказками від місцевих жителів.

1-е місце: A Witcher Can Hide Another

Геральт потрапив у засідку скоя'талів, гравцеві належить врятувати його, взявши під управління нового відьмака школи Ведмедя на ім'я Ульвбйорн.

Новий головний герой повністю озвучений, а також моддер реалізував вирізаний з основної гри контент, на кшталт катання на ковзанах.

Переможці виграли відеокарти RTX 4080, периферію від Razor, кілька мерчевих футболок і сорочок, а також набір гральних карт у стилі "Відьмака".

Раніше ми розповідали, що став відомий перший новий персонаж у "Відьмак 4". Схоже, що активна розробка нової частини серії почнеться вже наступного року.

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