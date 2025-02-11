На сервісі Netflix відбулася прем'єра анімаційного фільму "Відьмак: Сирени глибин". Стрічка триває півтори години і включає українські субтитри.
"Сирени глибин" – це адаптація оповідання "Трохи жертовності" з книги Сапковського "Меч Призначення". Воно про те, як відьмак Геральт допомагав князю, який полюбив сирену, і зустрів дівчину-барда Ессі Давен.
Дії стрічки розгортаються між п'ятим і шостим епізодами першого сезону "Відьмака". Незважаючи на серіальні образи героїв, до озвучення Геральта повернувся Даг Кокл, офіційний голос героя в іграх CD Projekt RED. Ролі інших персонажів виконав серіальний каст.
У перших оглядах "Відьмак: Сирени глибин" називають "приємним", але не найвдалішим темним фентезі. Завдяки озвучці Кокла фільм може сподобатися фанатам ігрового всесвіту, але екшен-сцени інколи мають дивний вигляд.
Відьмак Сирени Глибин трейлер
Що стосується ігрового всесвіту "Відьмака", то головною героїнею нової гри, як уже відомо, стане Цирі, а Геральту буде відведена важлива роль другого плану. Над The Witcher 4 працюють ветерани студії, але раніше 2027 року гру чекати не варто.
Також у розробці перебуває повноцінний, "зроблений з нуля", ремейк першого "Відьмака". Над ним працює польська студія Fool's Theory, до якої входять фахівці, які працювали над оригінальним "Відьмаком". Найімовірніше, до релізу мине не менше двох років.