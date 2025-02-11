Є офіційні українські субтитри.

На сервісі Netflix відбулася прем'єра анімаційного фільму "Відьмак: Сирени глибин". Стрічка триває півтори години і включає українські субтитри.

"Сирени глибин" – це адаптація оповідання "Трохи жертовності" з книги Сапковського "Меч Призначення". Воно про те, як відьмак Геральт допомагав князю, який полюбив сирену, і зустрів дівчину-барда Ессі Давен.

Дії стрічки розгортаються між п'ятим і шостим епізодами першого сезону "Відьмака". Незважаючи на серіальні образи героїв, до озвучення Геральта повернувся Даг Кокл, офіційний голос героя в іграх CD Projekt RED. Ролі інших персонажів виконав серіальний каст.

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У перших оглядах "Відьмак: Сирени глибин" називають "приємним", але не найвдалішим темним фентезі. Завдяки озвучці Кокла фільм може сподобатися фанатам ігрового всесвіту, але екшен-сцени інколи мають дивний вигляд.

Відьмак Сирени Глибин трейлер