Це наративна RPG у сеттингу похмурого фентезі, дія якої розгорнеться в альтернативній Європі 14-го століття.

Студія Rebel Wolves, заснована вихідцями з CD Projekt RED, представила кінематографічний трейлер своєї дебютної гри в жанрі RPG – The Blood of Dawnwalker. У центрі сюжету – протистояння людей проти вампірів, які вийшли з тіні в момент слабкості людства.

Розробку очолюють геймдиректор третього "Відьмака" Конрад Томашкевич і головний з квестів у Cyberpunk 2077 і Witcher Матеуш Томашкевич. Вони називають The Blood of Dawnwalker оповідною пісочницею – жодне проходження не буде схоже на інше.

Подробиць про гру поки небагато. Сеттинг – альтернативна Європа 14-го століття. Головним героєм буде Коен, який і людина, і вампір. Йому належить врятувати свою сім'ю за 30 днів/ночей. У The Blood of Dawnwalker велика роль відводиться зміні часу доби – вночі звичні локації стають набагато небезпечнішими.

А еще Коену доведеться харчуватися кров'ю і підтримувати в цьому плані баланс. Якщо ви довго не пили кров, то можете напасти на співрозмовника або навіть свого друга. Розробники обіцяють великий відкритий світ і широку свободу дій.

Гру вже два роки розробляють на Unreal Engine 5. Вона вийде на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series, але дата виходу залишається невідомою – нею та іншими подробицями мають поділитися цього літа.

Буде цікаво подивитися, чи вийде The Blood of Dawnwalker раніше за нового "Відьмака". Проєкт перебуває на стадії активного виробництва, а головною героїнею стане змужніла Цирі. Над грою працюють сотні ветеранів студії, кажуть у CD Projekt.

Раніше ми розповідали, що кожен NPC у "Відьмак 4" проживатиме свою історію. CDPR провела величезну роботу над цим елементом гри.

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