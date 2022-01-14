Компанія "Роллтон" смішно спародіювала повідомлення про перенесення гри.

Днями українська студія GSC Game World повідомила про рішення відкласти реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Ігри вийде не 28 квітня, як планувалося раніше, а 8 грудня. Перенесення викликало бурхливі обговорення в інтернеті: одні користувачі стверджували, що не вірили в своєчасний запуск проекту, а інші обурювалися через необхідність чекати ще сім місяців. На рішення GSC відреагувала навіть компанія "Роллтон". Виробник локшини швидкого приготування скористався нагодою, щоб креативно пожартувати над перенесенням S.T.A.L.K.E.R. 2.

Читайте такожS.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl офіційно перенесли – гра не вийде восениФірма опублікувала в своїх соціальних мережах картинку, яка відсилає до зображення із заявою про зміщення дати релізу гри. Вона стилізована схожим чином, а формулювання в тексті нагадують повідомлення GSC. Вийшов винахідливий жарт і реклама продукції одночасно.

"Підписники, ми прийняли рішення принести обід. Ці додаткові 5 хвилин необхідні, щоб заварити локшину до ідеального стану. Курячий "Роллтон" — найбільший перекус, який доступний вам за такий короткий термін. Ми переконані, що локшина повинна лежати в окропі стільки, скільки буде потрібно. Рішення було непростим, але ми дуже хочемо подарувати вам ароматний бульйон. Безумовно, попереду ще вечеря, але цей перекус буде дуже важливим і смачним", — сказано в повідомленні компанії.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра поєднує елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

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