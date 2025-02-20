ПК-версія GTA 5 отримає масштабне оновлення з новим контентом і поліпшеною графікою

Rockstar Games оголосила, що GTA 5 на ПК отримає масштабне оновлення вже 4 березня. Апдейт додасть функції та поліпшення, які раніше додали до версії екшена на PS5 і Xbox Series.
Оновлення буде повністю безкоштовним для всіх власників ПК-версії. Геймери також зможуть перенести весь прогрес із Grand Theft Auto Online і сюжетного режиму. Однак багатокористувацький режим не буде сумісний із попередньою версією.
Що додадуть у ПК-версію GTA 5:
- Нові функції трасування променів, на кшталт затінення навколишнього простору, глобальне освітлення і RT-відображення.
- Підтримку технологій AMD FSR 1 і FSR3, а також NVIDIA DLSS 3.
- Більш швидкі завантаження з використанням SSD і DirectStorage.
- Вищу роздільна здатність, співвідношення сторін і частота кадрів.
- Підтримку контролера DualSense з адаптивними тригерами.
- Підтримку Dolby Atmos.
Заодно в GTA Online на комп'ютерах з'являться дикі тварини і весь ексклюзивний "консольний" транспорт. До всього іншого, творці оновили захист від читерів. З повним переліком усіх змін можна ознайомитися тут.
Навздогін Rockstar представила оновлені системні вимоги GTA 5 для тих, хто хоче грати з рейтрейсингом:
Офіційно дата виходу Grand Theft Auto 6 досі не оголошена, нам відомо тільки вікно – осінь 2025 року. Журналісти авторитетного видання впевнені, що прем'єра довгоочікуваного екшену відбудеться 28 жовтня.
При цьому глава Take-Two Штраус Зельник уже підтвердив, що GTA 6 вийде на ПК пізніше, ніж на консолях. Така вже традиція склалася у Rockstar: не випускати свої ігри на всіх платформах одночасно.