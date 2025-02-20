ПК-версія GTA 5 отримає масштабне оновлення з новим контентом і поліпшеною графікою

На комп'ютерах з'явиться трасування променів, швидші завантаження та інші поліпшення, включно з підтримкою DLSS.

Rockstar Games оголосила, що GTA 5 на ПК отримає масштабне оновлення вже 4 березня. Апдейт додасть функції та поліпшення, які раніше додали до версії екшена на PS5 і Xbox Series.

Оновлення буде повністю безкоштовним для всіх власників ПК-версії. Геймери також зможуть перенести весь прогрес із Grand Theft Auto Online і сюжетного режиму. Однак багатокористувацький режим не буде сумісний із попередньою версією.

Що додадуть у ПК-версію GTA 5:

Нові функції трасування променів, на кшталт затінення навколишнього простору, глобальне освітлення і RT-відображення.

Підтримку технологій AMD FSR 1 і FSR3, а також NVIDIA DLSS 3.

Більш швидкі завантаження з використанням SSD і DirectStorage.

Вищу роздільна здатність, співвідношення сторін і частота кадрів.

Підтримку контролера DualSense з адаптивними тригерами.

Підтримку Dolby Atmos.

Заодно в GTA Online на комп'ютерах з'являться дикі тварини і весь ексклюзивний "консольний" транспорт. До всього іншого, творці оновили захист від читерів. З повним переліком усіх змін можна ознайомитися тут.

Відео дня

Навздогін Rockstar представила оновлені системні вимоги GTA 5 для тих, хто хоче грати з рейтрейсингом:

Офіційно дата виходу Grand Theft Auto 6 досі не оголошена, нам відомо тільки вікно – осінь 2025 року. Журналісти авторитетного видання впевнені, що прем'єра довгоочікуваного екшену відбудеться 28 жовтня.

При цьому глава Take-Two Штраус Зельник уже підтвердив, що GTA 6 вийде на ПК пізніше, ніж на консолях. Така вже традиція склалася у Rockstar: не випускати свої ігри на всіх платформах одночасно.

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