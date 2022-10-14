Частина рецензентів залишилися в захваті, а інші — розгромили проект.

Сьогодні, 14 жовтня, вийшов хорор з елементами шутера Scorn від студії Ebb Software та видавництва Kepler Interactive. Відразу після цього з'явилися огляди гри від західних видань. Середня оцінка свідчить, що проект вийшов спірним. У ньому є сильні сторони, однак окремі рецензенти розгромили Scorn у своїх статтях.

Всі видання відзначають візуальну складову хорора. Оточення виглядає деталізованим і незвичайним, як для гри жахів. Похмура атмосфера теж удостоїлася похвали, як і звучання. Сюжет і головоломки відзначили лише окремі критики, а більшість назвали їх середніми в плані виконання.

Бойова система і реалізація автоматичних збережень визнані найслабшими аспектами Scorn. До мінусів також відносять відкритий фінал і невелику тривалість. Для частини рецензентів цих недоліків було достатньо, щоб розгромити хорор.

Відео дня

На Metacritic Scorn отримала 72 бали після 51 огляду. Нижче наведено витяги зі статей окремих видань.

Attack of The Fanboy (5 з 5): "Scorn — це особливий досвід для тих, хто хоче перевернути свої очікування щодо того, якою може бути хороша гра жахів. Це похмуре, сюрреалістичне, провокаційне занурення в складні або навіть заборонені теми, чудово створене і майже ідеально оптимізоване. Тематика і візуальне оформлення гри складні і надзвичайно зрілі, але виконані з великою тонкістю. Гра є технічним дивом і лаконічна, як і повинна бути будь-яка гра в жанрі жахів, щоб не втомлювати своєю увагою".

PC Gamer (80 з 100): "Проблеми з контрольними точками і короткий час проходження не змогли перешкодити цій науково-фантастичній грі в стилі боді-хорор вгризтися в мій череп".

VGC (2 з 5): "У грі Scorn є один з найкрасивіших світів, які тільки можна побачити в грі (якщо ви здатні побачити красу в гротеску). Шкода тільки, що цей світ також став домом для пригоди, яка розчаровує, наповненої безцільним блуканням".

Scorn: основні подробиці

Це шутер з елементами хорора, який анонсували ще в 2014 році. З тих пір гру неодноразово змінювали і покращували.

У проекті немає традиційної сюжетної зав'язки. Персонаж з'являється в світі, а далі історія буде поступово розплутуватися. Кожна локація в Scorn присвячена окремій частині оповіді.

Всі дії в Scorn мають наслідки. Гра не підкаже користувачеві, якщо той щось пропустить. Однак це вплине на подальше проходження.

Геймплей включає стрілянину, досліджень локацій і рішення головоломок. Особлива ставка робиться на атмосферу — її називають "окремим персонажем" хорора.

Вас також можуть зацікавити новини: