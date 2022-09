Ubisoft відклала реліз, хоча вже провела офіційну презентацію і оголосила точну дату запуску.

Шлях Skull and Bones, м'яко кажучи, тернистий. За останній рік в ЗМІ з'являлося багато інформації про проблеми з грою. Її концепцію змінювали безліч разів, але чіткого бачення сформувати так і не вдалося. У проекта регулярно змінювалися керівники, які хотіли все зробити по-своєму. В результаті на створення Skull and Bones витратили $200 мільйонів і нічого не добилися, проте скасувати гру не можна було. Ubisoft отримала податкові пільги від уряду Сінгапуру, тому потрібно було "дотягнути" екшен до релізу. Видавництво вже хотіло випустити проект в листопаді, незважаючи на його сирий стан. Однак за півтора місяці до релізу французька компанія все ж відклала Skull and Bones.

Заява про перенесення з'явилася на офіційному акаунті піратського екшену в Twitter. Тепер він повинен вийти 9 березня 2023 року, а не 8 листопада, за день до релізу God of War Ragnarök. Через попередню дату запуску Skull and Bones стала об'єктом для жартів, адже проекту довелося б конкурувати з претендентом на звання кращої гри 2022 року.

В офіційній заяві Ubisoft чесно зізналася, що піратський екшен відклали через невтішні відгуки від користувачів: "Хоча розробка Skull and Bones на поточному етапі завершена, безцінні відгуки, отримані під час наших різних технічних тестів і інсайдерської програми переконали нас в тому, що ми могли б використати трохи додаткового часу, щоб відполірувати і збалансувати гру, забезпечивши вам найкращий досвід, який ми можемо запропонувати".

Відео дня

Розробники пообіцяли провести більше тестувань. А десь в майбутньому пройде відкрита "бета" Skull and Bones. Всі користувачі зможуть оцінити якість піратського екшену.

Skull and Bones — основні подробиці

Події екшену розгортаються в Індійському океані в епоху, натхненну Золотим століттям піратства. Користувачам належить пройти шлях від обірванця після корабельної аварії до легендарного капітана флібустьєрів.

У грі немає сюжету, а вся ставка робиться на геймплей. Розробники реалізували битви на кораблях, видобуток матеріалів, виконання завдань, штурм фортів і дуелі з іншими людьми.

На суші користувачі зможуть торгувати, запасатися ресурсами для команди і міняти корабель. Судна діляться на умовні класи, кожен з яких краще підходить для конкретного завдання.

Skull and Bones вийде 8 листопада 2022 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.

Вас також можуть зацікавити новини: