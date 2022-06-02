Глядачам продемонстрували більше десяти проектів.

Вчора, 1 червня, компанія Games Workshop провела презентацію Warhammer Skulls Showcase. Як зрозуміло з назви, на заході показували ігри у всесвітах Warhammer — Fantasy Battles, 40К і Age of Sigmar. Трансляція вийшла масштабною: глядачам продемонстрували більше десяти ігор, а деякі з них вперше представили публіці. Ми відібрали все найцікавіше з презентації в цьому матеріалі.

Warhammer 40,000: Darktide

Показали кінематографічний трейлер гри і оголосили дату релізу. Кооперативний шутер, в якому користувачі повинні відбити місто Терціум від полчищ кровожерливих ворогів, вийде 13 вересня поточного року на ПК, Xbox Series X і Series S. попередні замовлення проекту вже відкриті.

Total War: Warhammer 3 — Immortal Empires

Сюжетне доповнення до стратегії, яка вийшла в лютому. Воно додасть масштабну кампанію з об'єднаною картою і фракціями з трьох частин Total War: Warhammer. Відкрите бета-тестування доповнення пройде в третьому кварталі, а ось дата релізу поки не повідомляється.

Warhammer 40K: Warpforge

Анонсували безкоштовну ККІ для ПК і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Гра вийде в 2023 році і буде підтримувати кроссплей. Warpforge отримає як сюжетну кампанію, так і багатокористувацькі режими. Що стосується геймплея, то гравців чекають шість рас, унікальні картки для кожної з них, збір колоди і так далі.

Warhammer: Vermintide 2 — Be’lakor

Гра чотирирічної давності отримає безкоштовне оновлення. У нього увійдуть змінені локації в режимі "Експедиції", два види проклять, вороги та інше.

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef

Випустили трейлер з датою релізу двовимірного шутера з елементами платформінгу. Гра вийде 20 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

Warhammer 40K: Space Marine 2

Студія Saber Interactive опублікувала невеликий щоденник розробки. Автори розповіли, чим надихаються при створенні шутера, і які відчуття хочуть в ньому втілити. Під кінець ролика показали кілька свіжих кадрів з гри.

Warhammer 40K: Boltgun

Анонсували ретро-шутер в дусі DOOM і Blood. Піксельна стилістика, відповідний звуковий супровід, лінійні рівні і динамічний геймплей — загалом, привіт з минулого.

Warhammer 40K: Rogue Trader

Це перша ізометрична класична RPG у всесвіті Warhammer. Головна роль у грі відведена вільному торговцю, нащадку відомої династії каперів. Протагоніст з дозволу Імператора подорожує по околицях Імперіуму, укладає угоди і розширює кордони держави.

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