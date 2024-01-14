Якщо вірити чуткам, розробка збірника вже завершена і зараз проходить внутрішній етап тестування.

Microsoft представить ремастери серії Gears Of War вже наступного тижня. Це буде збірник, виконаний на кшталт Halo: The Master Chief Collection.

Про це повідомляє видання Insider Gaming. За інформацією інсайдерів, розробка вже знаходиться на фінальній стадії і зараз проходить внутрішній етап тестування в студії The Coalition.

Найімовірніше, збірник анонсують вже на найближчомуXbox Developer_Direct, який відбудеться 18 січня. Вихід збірки не змусить себе довго чекати – це дозволило б фанатам заповнити час до виходу майбутньої шостої частини Gears of War.

Які частини увійдуть в компіляцію і чи буде це повноцінна реставрація, як у випадку з серією Resident Evil, або в іграх просто оновлять візуальну частину – невідомо. Чутки навколо оновлення однієї з головних консольних франшиз Xbox "ходять" вже досить тривалий час.

Нагадаємо, перша гра з серії Gears Of War від студії Epic Games вийшла в 2006 році і фактично "зародила" цілу плеяду шутерів від третьої особи з укриттями. Пізніше вийшло ще три частини, а з 2016 за розробку нових частин відповідає студія The Coalition. Остання номерна гра серії вийшла в 2019 році, а в 2020-му відбувся реліз покрокової стратегії Gears Tactics.

Також цього року геймери отримають можливість спробувати ремейки Metal Gear Solid 3 і Silent Hill 2. Якщо все піде добре, цілком ймовірно, що в майбутньому ми отримаємо більше перевидань цих культових серій.

2024 рік вже розпочався з тріумфального повернення "Принца Персії", а до кінця місяця геймери отримають довгоочікуване продовження культової серії файтингів, одну з найкращих ігор сучасності в новій обгортці і декілька інших цікавих тайтлів. УНІАН зібрав п'ятірку ігор січня, які варто додати в список бажаного.

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