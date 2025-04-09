Xbox Games Showcase відбудеться 8 червня.

Microsoft оголосила дату щорічної презентації Xbox Games Showcase: вона відбудеться 8 червня о 20:00 за київським часом. Відразу після основного шоу стартує окрема трансляція, присвячена The Outer Worlds 2 від Obsidian Entertainment.

На заході покажуть як проєкти внутрішніх студій Xbox, так і ігри від сторонніх розробників. Обіцяють свіжі анонси, нові трейлери і, можливо, оновлення щодо вже анонсованих тайтлів.

Презентація пройде повністю в цифровому форматі. Її можна буде подивитися по всьому світу на YouTube і Twitch, до того ж із субтитрами відразу 40 мовами.

Відео дня

Крім того, наступного тижня після трансляції заплановано випуск додаткових матеріалів: інтерв'ю з розробниками, технічні розбори та інші закулісні подробиці.

Раніше ми розповідали, що цього року Xbox випустить на Playstation більше ігор, ніж Sony. Поки що у Sony на цей рік заплановано тільки 2 гри від внутрішніх студій.

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