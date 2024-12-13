Однієї Avowed компанії виявилося замало.

Obsidian готує до виходу відразу дві великі RPG, і на церемонії The Game Awards 2024 нам нарешті показали новий геймплейний трейлер The Outer Worlds 2. Гра має вийти наступного року.

Цього разу розробники зробили ставку на набагато більш насичену і мальовничу візуальну складову. У ролику були продемонстровані інопланетні пейзажі, що поєднують у собі яскраву небесну палітру з пустельними просторами, а також розкішні інтер'єри, що нагадують найвишуканіші куточки космічної еліти.

Геймплейні відрізки вразили оновленим бойовим ритмом, який став більш динамічним і насиченим. Спостерігалися й елементи прихованого проходження: головний герой безжально усував супротивників із засідки, а якийсь особливий огляд натякав на розширені стелс-можливості.

Нагадаємо, що інший амбітний проєкт студії, Avowed, має вийти 18 лютого. Таким чином, на нас чекає насичений рік на RPG від Obsidian.

Раніше ми розповідали, що на The Game Awards 2024 представили перший трейлер "Відьмака 4" із Цирі в головній ролі.

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