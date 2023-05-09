Йдеться про Senua's Saga: Hellblade II і Avowed.

Минулого тижня Microsoft оголосила дату проведення Xbox Games Showcase і Starfield Direct — щорічної великої презентації, яка цього разу включає окрему демонстрацію екшен-RPG Bethesda Game Studios. А нещодавно стало відомо про ще два проєкти, які з високою ймовірністю покажуть на шоу.

Натяки знайшли на акаунті віце-президента з маркетингу Xbox Аарона Грінберга. Він оновив фото профілю в Twitter і додав кілька зображень. Одна з картинок — це оновлений логотип Xbox. На його задньому фоні зображено дерево зі звисаючими тілами. Такий кадр був присутній в трейлері Senua's Saga: Hellblade II і відсилає до темного світу гри.

А зверху на зображенні показано стріли. Це може бути натяк на екшен-RPG Avowed. У дебютному ролику гри демонстрували політ вогняних стріл через різні локації. Найімовірніше, Microsoft готується оголосити дати релізу двох проєктів.

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Що очікувати від Xbox Games Showcase

В рамках презентації точно покажуть вже анонсовані ігри від внутрішніх студій Microsoft. Сюди відносяться Fable, Avowed, Forza Motosport 7 тощо. Напевно компанія припасла і кілька анонсів.

Що стосується проектів партнерів, то тут простір для фантазії величезний. У Microsoft хороші відносини з CD Projekt RED, тому можна розраховувати на оголошення дати виходу доповнення до Cyberpunk 2077 або навіть тизер нового "Відьмака".

Ще повинні оголосити, коли відбудеться реліз Hollow Knight: Silksong. Минулого року трейлер гри показали саме на презентації Microsoft.

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