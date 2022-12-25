Глядачам представлять новий проект від студії Tango Gameworks.

Xbox, ігровий підрозділ Microsoft, збирається провести власне ігрове шоу на початку 2023 року. На ньому представлять як мінімум один новий проект від внутрішньої студії корпорації.

Такою інформацією поділився інсайдер і редактор порталу VentureBeat Джефф Грабб, який став гостем у новому випуску подкасту The XboxEra. Під час ефіру репортер заявив: "Отже, той ранній захід, на який усі натякають, на початку наступного року, я не знаю, що саме всі про нього говорять. Але я теж чув про нього, і скажу про одну з ігор, яка там буде. Це має бути гра рівня Pentiment від внутрішньої студії [Microsoft]".

Пізніше Грабб оголосив, хто розробляє проект, який представлять на заході. За новинку відповідає студія Tango Gameworks, яка відома завдяки дилогії The Evil Within і Ghostwire: Tokyo. Інших подробиць інформатор не надав. Однак "рівень Pentiment" означає, що користувачів чекає невеликий і, ймовірно, незвичайний проект від маленької команди розробників.

Грабб раніше неодноразово ділився правдивою інформацією, особливо щодо майбутніх ігрових заходів. Промахи у нього теж були, проте раніше про шоу Xbox також повідомляв редактор Windows Central Джез Корден. Останній неодноразово доводив, що володіє джерелами в Microsoft.

Проведення заходу на початку 2023 року виглядає логічно. Після The Game Awards 2022 аудиторія активно критикувала Xbox, адже компанія не показала на церемонії нагородження жодного нового проекту.

Після цього голова маркетингового відділу ігрового підрозділу Microsoft Аарон Грінберг написав: "Ми плануємо багато показати і розповісти про неймовірно захоплюючий майбутній 2023 рік. Ми цінуємо бажання людей дізнатися і побачити більше. Час завжди відіграє ключову роль, але не хвилюйтеся, вам не доведеться довго чекати, що буде далі".

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