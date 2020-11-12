У деяких користувачів новинка зламалася через добу після покупки.

Власники Xbox Series X – консолі нового покоління від Microsoft почали скаржитися на неполадки. У одних пристрій працює некоректно, а в інших новинка ламається через добу після покупки.

Користувач Райан Вілловс в Твіттері опублікував ролик, в якому продемонстрував як шумить дисковод Xbox Series X.

My new @Xbox has now turned into a mechanic machine gun or a metronome.. great start to next gen! Never had any issues with Xbox at all before.. @XboxSupportpic.twitter.com/N85LjyHn0b — Ryan (@RWillows) November 10, 2020

"Мій новий Xbox перетворився на механічний кулемет або метроном... чудовий початок наступного покоління! Раніше ніколи не було проблем з Xbox", – написав Вілловс.

Користувач з Британії під ніком Arnie на форумі ResetEra поділився своїми проблемами з новою консоллю від Microsoft.

"10 листопада налаштував мою Series X та почав грати в Gears, і завантажувати дещо з Game Pass. Все нормально працювало. Вранці 11-го я знову включив її, щоб перевірити, чи завантажилися мої ігри з Game Pass. Все нормально працювало. Увечері 11-го приходжу з роботи додому, йду включити приставку і ... нічого. Ані звуку. Ані світла. Ані живлення", – написав Arnie.

За словами користувача, він виконав всі дії, які йому порадили в техпідтримці Xbox – від'єднав консоль від живлення на 10 хвилин, потім на годину і на всю ніч. Але це не допомогло. Наступного дня власник новинки від Microsoft насилу зв'язався з техпідтримкою. Йому надали лише загальну інформацію і направили на автоматичну лінію підтримки. Там він допомоги не отримав. Після Arnie залишив ще кілька заявок, але ситуація так і не вирішилася.

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На жаль, це поширена проблема на старті нового покоління консолей – є невеликий відсоток бракованих пристроїв. Тому в коментарях люди порадили користувачеві здати Xbox Series X в ремонт або повернути за нього гроші.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися відео, на яких з Xbox Series X валить густий дим. Виявилося, що це пар від електронних сигарет. Microsoft закликала користувачів не пускати пар в консолі, щоб там не накопичувався конденсат, який може привести до поломки.

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Автор: Сергій Коршунов