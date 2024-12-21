Ексклюзивність ігор Xbox буде виключно необхідністю.

Раніше ми розповідали, що за інформацією інсайдерів, Xbox більше не збирається робити ексклюзиви, а одразу випускати ігри на всі платформи. Але тепер з'явилося кілька поправок.

За інформацією Джеза Кордена, відомого інсайдера і ведучого подкасту Xbox Two, ексклюзиви Xbox тепер з'являтимуться тільки в тих випадках, коли випуск на інших платформах технічно неможливий. Наприклад, якщо не вистачає ресурсів для портування гри або часу на її адаптацію. Важливо зазначити, що такі рішення не пов'язані зі спробами утримати фанатів на платформі Xbox, це просто питання практичності.

Якщо Microsoft продовжить рухатися в цьому напрямку, вона стане першою з великих виробників консолей, яка в більшості випадків відмовиться від ексклюзивності. Такий підхід зближує Xbox з моделлю Sega, яка працює виключно в рамках мультиплатформенності, а не з PlayStation або Nintendo, де ексклюзиви залишаються ключовою частиною стратегії.

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Раніше ми розповідали, що ексклюзив Xbox Stalker 2 вже окупився і почав приносити розробникам прибуток.

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