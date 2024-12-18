Точний тираж гри Кріппа не назвав.

У GSC Game World поділилися радісними новинами про успіх шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гра вже окупилася і почала приносити прибуток.

Про це заявив співвласник компанії розробників Максим Кріппа журналу Forbes. Інформацію про проданий тираж не уточнюють, проте відомо, що до 22 листопада кількість придбаних копій гри сягнула мільйона, водночас ураховували тільки безпосередньо придбані примірники, без підписки Xbox Game Pass.

Команда розробників, яка почала роботу над проєктом порівняно невеликим колективом із 65 осіб, згодом розрослася до більш ніж 470 фахівців, що дало змогу довести амбітну задумку до комерційного успіху.

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У авторів є великі плани на подальший розвиток Stalker 2. Вони мають намір випустити два сюжетних доповнення і ввести онлайн-режим, а також розглядають можливість виходу гри на інших платформах, найімовірніше мається на увазі реліз на Playstation 5. Нагадаємо, раніше ходили чутки, що Xbox відмовилася від концепції екслюзивності своїх проєктів.

Реліз Stalker 2 відбувся 20 листопада. Гра доступна на ПК і Xbox Series, зокрема за передплатою Game Pass.

Раніше ми розповідали, що Stalker 2 може бути визнана грою року за версією Steam.

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