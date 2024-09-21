Претензія полягає в ідеї покеболів.

Кілька днів тому Nintendo подала до суду на розробників надпопулярної на початку цього року Palworld, студію Pocketpair, за ймовірне порушення патентних прав. Хоча конкретний патент спочатку не було названо, Pocketpair повідомила, що поки не отримала подробиць претензії.

В інтерв'ю для Yahoo Japan патентний повірений Кійосі Куріхара розповів про патент, який, ймовірно, став основою для судового позову проти Pocketpair. Цей патент було оформлено влітку 2024 року, вже після релізу Palworld, і, що примітно, Nintendo і The Pokemon Company запросили його прискорену підготовку і перевірку.

Суть патенту полягає в механіці кидка кулі для упіймання істот - ключової особливості серії ігор Pokemon, де такі предмети відомі як покеболи. У грі Palworld аналогічні пристрої називаються пал-сферами. Куріхара зазначив, що розробникам ігор, натхненних Pokemon, буде складно обійти його без ретельного підходу, і існує високий ризик ненавмисного порушення.

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Крім того, Куріхара вказав, що новий патент було додано до вже наявного, зареєстрованого до виходу Palworld. Це посилює юридичні позиції Nintendo, даючи змогу ефективніше використовувати патентне право щодо Pocketpair.

Ситуація підкреслює складність навігації в галузі інтелектуальної власності в ігровій індустрії. Коли розробники черпають натхнення з популярних ігор, грань між даниною поваги і порушенням прав стає вкрай тонкою. Підсумок цього судового розгляду може встановити прецедент у питаннях захисту ігрових механік і вплинути на майбутнє розроблення подібних ігор.

Нагадаємо, що на початку цього року Palworld стала найпопулярнішою грою в Steam, обійшовши Counter Strike 2 і Dota 2. Користувачі полюбили гру за пародійний сеттинг і креативні механіки взаємодії з прирученими тваринами.

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