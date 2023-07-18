Ігровий сервіс Steam оновив список найприбутковіших товарів за останні 7 днів. Чарт формується не за кількістю проданих копій, а за виторгом за цей період.
Геймери продовжують активно скуповувати консоль Steam Deck. Привертає увагу гравців і рольова гра Baldur's Gate 3 – вже продано більше мільйона копій за час раннього доступу. Також офіційно підтверджено, що проєкт вийде з українською локалізацією.
Добре себе продовжує показувати і BattleBit Remastered. Інді-гра з низькополігональною графікою в дусі Battlefield пропонує геймерам сервери для 254 осіб, повне руйнування навколишнього середовища та інші функції, за які гравці люблять онлайн-шутери.
Також в топ потрапила тактична гра Jagged Alliance 3, яку називають "тріумфальним поверненням серії". Гра сподобалася як критикам, так і звичайним гравцям – в Steam вона зібрала понад 2000 оглядів, 83% яких – позитивні.
Сам щотижневий чарт Steam виглядає таким чином:
- Steam Deck
- Baldur's Gate 3
- BattleBit Remastered
- DAVE THE DIVER
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Jagged Alliance 3
- GTA V
- Elden Ring
- Rust
- Red Dead Redemption 2
Baldur's Gate 3 – основні подробиці
- Це нова масштабна рольова гра від Larian Studios, творців дилогії Divinity: Original Sin.
- Події гри розгортаються у Всесвіті забутих королівств. Головному герою належить вирішити долю світу, а заодно пройти через низку інтриг, романів і зрад.
- Ігровий процес Baldur's Gate 3 включає створення і прокачування персонажа, формування команди, битви, виконання завдань та інше. Гра славиться своєю варіативністю: за словами розробників, гравцям буде доступно 17 тисяч варіацій кінцівки основної кампанії.
- Baldur's Gate 3 поки доступна тільки на ПК в форматі раннього доступу. Повноцінний реліз відбудеться 3 серпня. А на початку вересня 2023 гра добереться до PS5.