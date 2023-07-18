Одна з головних ігор 2023 року обзаведеться офіційною українською локалізацією.

Ігровий сервіс Steam оновив список найприбутковіших товарів за останні 7 днів. Чарт формується не за кількістю проданих копій, а за виторгом за цей період.

Геймери продовжують активно скуповувати консоль Steam Deck. Привертає увагу гравців і рольова гра Baldur's Gate 3 – вже продано більше мільйона копій за час раннього доступу. Також офіційно підтверджено, що проєкт вийде з українською локалізацією.

Добре себе продовжує показувати і BattleBit Remastered. Інді-гра з низькополігональною графікою в дусі Battlefield пропонує геймерам сервери для 254 осіб, повне руйнування навколишнього середовища та інші функції, за які гравці люблять онлайн-шутери.

Відео дня

Також в топ потрапила тактична гра Jagged Alliance 3, яку називають "тріумфальним поверненням серії". Гра сподобалася як критикам, так і звичайним гравцям – в Steam вона зібрала понад 2000 оглядів, 83% яких – позитивні.

Сам щотижневий чарт Steam виглядає таким чином:

Steam Deck Baldur's Gate 3 BattleBit Remastered DAVE THE DIVER Call of Duty: Modern Warfare 2 Jagged Alliance 3 GTA V Elden Ring Rust Red Dead Redemption 2

Baldur's Gate 3 – основні подробиці

Це нова масштабна рольова гра від Larian Studios, творців дилогії Divinity: Original Sin.

Події гри розгортаються у Всесвіті забутих королівств. Головному герою належить вирішити долю світу, а заодно пройти через низку інтриг, романів і зрад.

Ігровий процес Baldur's Gate 3 включає створення і прокачування персонажа, формування команди, битви, виконання завдань та інше. Гра славиться своєю варіативністю: за словами розробників, гравцям буде доступно 17 тисяч варіацій кінцівки основної кампанії.

Baldur's Gate 3 поки доступна тільки на ПК в форматі раннього доступу. Повноцінний реліз відбудеться 3 серпня. А на початку вересня 2023 гра добереться до PS5.

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