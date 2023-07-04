На цю хвилину у BattleBit Remastered 91% позитивних відгуків на основі понад 35 тисяч оцінок.

Онлайн-магазин Steam опублікував рейтинг продажів за останній тиждень. Провідну позицію в ньому займає багатокористувацький шутер BattleBit Remastered, який за своєю популярністю сьогодні поступається тільки CS:GO.

Інді-гра з низькополігональною графікою в дусі франшизи Battlefield пропонує геймерам сервери для 254 осіб, повне руйнування навколишнього середовища та інші функції, за які гравці люблять онлайн-шутери. З відгуками теж все добре – рейтинг становить 91% на основі понад 35 тисяч оцінок.

Сам рейтинг виглядає таким чином (без F2P):

Steam Deck BattleBit Remastered Elden Ring Dave the Diver Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 5 Call of Duty: Modern Warfare II Cyberpunk 2077 Hogwarts Legacy Grand Theft Auto V

Відео дня

Що цікаво, вперше в цьому рейтингу з'явилася гра Dave the Diver. Це піксельна пригода, яке постійно підкидає геймерам новий контент, механіки, дуже красиво виглядає і приємно грається. Загалом, для любителів "гріндити" – саме те.

У топ-продажів майданчика, завдяки літньому розпродажу, також потрапили популярні блокбастери, включаючи Elden Ring, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 та інші.

Літо, як правило, вважається в ігровій індустрії періодом затишшя. На відміну від червня, в найближчі два місяці релізів буде самий мінімум, а цікавих і того менше. Так чи інакше, навіть в такій ситуації знайдеться, у що пограти. УНІАН розповідав, у що пограти на ПК в липні 2023.

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