Цей проєкт відразу ж "застрибнув" в топ найпопулярніших новинок Steam, а за 2 тижні з моменту виходу його продажі досягли мільйона копій.

Згідно зі свіжим тижневим чартом Steam, в якому зібрано товари за обсягом виручки за сім днів, головний хіт липня 2023 – це рольова піксельна пригода Dave the Diver.

Цей проект відразу ж застрибнув в топ найпопулярніших новинок Steam, а за 2 тижні з моменту виходу його продажі досягли мільйона копій. З відгуками у гри теж все добре – рейтинг становить 97% на основі понад 30 тисяч оцінок.

Однак на цю хвилину гра не доступна ні в Україні, ні в РФ. Найімовірніше, це роблено через санкції, які поширюються і на окуповані Росією ОРДЛО/Крим. Либонь, розробники не знають, як їх відрізняти від клієнтів з решти України.

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До речі, схожа ситуація була з чат-ботом ChatGPT, який спочатку був заблокований в Україні, але через декілька тижнів став доступний і у нас.

Сам топ-10 платних товарів тижня в Steam виглядає таким чином:

Steam Deck Dave the Diver BattleBit Remastered Elden Ring Baldur's Gate 3 Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Modern Warfare II Rust Cyberpunk 2077 Forza Horizon 5

Як видно, шутер BattleBit Remastered теж не втрачає популярності. Інді-гра з низькополігональною графікою в дусі серії Battlefield пропонує геймерам сервери для 254 осіб, повне руйнування навколишнього середовища та інші функції, за які гравці люблять онлайн-шутери.

У топ-продажів майданчика Steam, завдяки літньому розпродажу, також потрапили популярні блокбастери, включаючи Elden Ring, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 та інші.

Липень та серпень 2023 року будуть досить мізерні на дійсно хороші та якісні ігри. Масштабні ААА-тайтли, на кшталт Starfield від Bethesdа, почнуть виходити з вересня – пограти у що буде вдосталь. УНІАН розповідав про найочікуваніші ігри цієї осені.

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