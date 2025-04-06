Нібито гра може навчити дітей азартних ігор.

YouTube почав обмежувати відео з Balatro, прирівнявши гру до онлайн-казино. Про це розповів автор каналу Balatro University, присвяченого картковому роглайку, де використовуються елементи покеру.

За словами ютубера, кілька відео отримали вікові обмеження, нібито за "зображення або просування азартних ігор".

Судячи з усього, проблема почалася після оновлення правил YouTube від 19 березня. Тепер ролики, в яких хоч якось згадуються казино або азартні додатки, автоматично потрапляють під віковий фільтр.

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У теорії це має стосуватися тільки контенту з реальною ставкою або грою на гроші. Але на практиці обмеження прилітають куди попало. Balatro - це офлайн-гра з механікою покеру, але без ставок і без справжніх грошей. Візуально вона дійсно нагадує казино, картки, фішки, джокери, але по суті це просто картковий рогалик. Проте алгоритми YouTube регулярно блокують відео по ній, прирівнюючи її до слотів і рулетки.

Balatro University каже, що YouTube діє вибірково: приблизно шоста частина каналу вже під обмеженнями, хоча структура відео однакова. Апеляції не працюють - усе вирішує нейромережа, а до живої людини не достукатися.

Розробник Balatro під псевдонімом LocalThunk також висловився з цього приводу в Bluesky, написавши: "Чудова робота - тепер діти захищені від знання, що таке "каре", зате далі можуть дивитися, як відкривають кейси в CS:GO".

Раніше європейська рейтингова організація PEGI видала Balatro рейтинг 18+, хоча жодних азартних механік у ній немає. Пізніше вони визнали помилку і знизили рейтинг.

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