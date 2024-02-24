Судячи з відгуків, Balatro скоро стане новою класикою жанру "рогаликів".

Днями в магазині Steam відбувся реліз Balatro – це покерний рогалик, який уже називають однією з найкращих ігор року. На агрегаторі оцінок OpenCritic, наприклад, він зібрав 92 бали зі 100 можливих, а рейтинг серед гравців становить 98%.

Ігровий процес Balatro крутиться навколо складання колод за принципом покеру, в якому потрібно комбінувати унікальні карти Джокера з різними властивостями. А геймплей супроводжується синтезаторним саундтреком і піксельним артом, який дає змогу зануритися в незвичайний світ гри, пише GameSpot.

Оглядачі хвалять гру за свіжу ідею і простоту її освоєння, а геймери у відгуках на форумах зазначають, що поєднання покеру з елементами рогалика вийшло по-справжньому захопливим і адиктивним, і називають "маст-хевом" для всіх любителів жанру.

Balatro доступна на всіх актуальних платформах: ПК, PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One і Xbox Series X|S. Ціна в Steam становить 290 грн.

Balatro: трейлер

Перші два місяці 2024 року вийшли дійсно багатими на ігрові релізи. У січні вийшли нові Yakuza 8 і Tekken 8, які називають "найкращими іграми в серіях". Лютий продовжив тенденцію: уже вийшло низка крутих тайтлів для самої різної аудиторії, а майбутній Final Fantasy VII Rebirth став найбільш високооціненою грою 2024 року.

А тим часом у магазині EGS усім гравцям безкоштовно роздають Super Meat Boy Forever – це продовження однієї з найскладніших ігор усіх часів. Роздача триватиме до вечора 29 лютого.

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