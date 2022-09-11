За виробництво адаптації відповідає Джеб Стюарт.

В рамках заходу Ubisoft Forward глядачам розкрили нові подробиці серіалу за мотивами Assassin's Creed від Netflix. Адаптація все ще знаходиться на ранній стадії, проте глядачам вже пообіцяли епічну історію.

Про проект повідав виконавчий продюсер ігрової серії Марк-Алексіс Коте з Ubisoft Quebec. "Це буде епічна, та, що змінює жанр, жива екранізація, нашої серії відеоігор", — описав майбутню стрічку керівник.

Шоураннером картини призначили Джеба Стюарта. Він написав сценарії для таких культових бойовиків, як "Міцний горішок" і "Тюряга". А його свіжа робота — це сюжет серіалу "Вікінги: Вальгалла" від Netflix.

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Про історію, персонажів і історичний період екранізації Assassin's Creed поки нічого невідомо. Можливо, всі згадані аспекти ще узгоджуються, адже стрічка знаходиться на ранній стадії.

Нагадаємо, серіал від Netflix — це не перша спроба адаптувати знамениту ігрову серію. Наприкінці 2016 року відбулася прем'єра фільму "Кредо вбивць" від режисера Джастіна Курзеля. Головну роль в картині виконав Майкл Фассбендер, а її сюжет був присвячений боротьбі асасинів проти інквізиції в Іспанії XV століття.

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