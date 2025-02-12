Гарно, але грати нема в що: з'явилися прев'ю ексклюзиву Xbox South of Midnight

Гра має приголомшливий вигляд і звучить, але геймплейний цикл може швидко набриднути, стверджують оглядачі.

Ігрові видання вже пограли в South of Midnight, нову пригодницьку гру під видавництвом Xbox, і поділилися своїми враженнями.

Судячи з прев'ю, проєкт пропонує незвичний візуальний стиль, глибоку атмосферу південної готики та унікальний підхід до оповіді, але деякі елементи геймплея поки що викликають питання.

IGN зазначає, що головна особливість South of Midnight - її стилістика і подача світу. Розробники використовували фольклор американського Півдня, stop-motion анімацію і похмурі казки. Візуальний стиль нагадує лялькові мультфільми, а навколишнє середовище здається живим завдяки увазі до деталей. Звуковий супровід також відіграє важливу роль: у грі лунає фолк-музика, що створює атмосферу містики і мандрів.

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При цьому журналісти зазначають, що світ South of Midnight не просто красивий, а й сповнений історіями. Головна героїня Гейзел мандрує зруйнованими ураганом землями і стикається з потойбічними істотами, званими Хаінтами. Її мета - допомагати духам, очищаючи світ від проклять і розкриваючи таємниці минулого.

TheGamer звертає увагу на механіки пересування, які нагадують платформери. Гейзел може стрибати, ширяти в повітрі та бігати по стінах. Геймплей побудований так, щоб гравці відчували свободу у вивченні локацій. Однак на цей момент деякі елементи платформинга здалися недостатньо точними - іноді камера працювала не так, як хотілося б, а управління відчувалося занадто плавним.

Бойова система викликала неоднозначні відгуки. Eurogamer зазначає, що сутички з Хаїнтами будуються навколо магічних атак: Хейзел може притягувати ворогів, відштовхувати їх і тимчасово знерухомлювати. Однак самі бої здалися простакуватими і не надто динамічними. Деякі оглядачі сподіваються, що до релізу розробники додадуть більше глибини і варіативності.

Проте сюжет, стилістика й атмосферність викликають захват у більшості журналістів. Історії, які розкриваються в міру проходження, наповнені трагізмом, а дослідження світу приносить задоволення. В одному з епізодів гравцеві належить допомогти гігантському дереву - виявляється, це проклятий дух на ім'я Бенджі, чия історія пов'язана з жорстокістю і втратою. Вирішення його проблеми вимагає не тільки бою, а й вивчення навколишнього середовища, пошуку доказів і роботи з магією.

Головні питання до гри стосуються різноманітності геймплея і бойової системи. Поки South of Midnight здається більше інтерактивною казкою з елементами дослідження, ніж повноцінним екшеном. Журналісти зазначають, що платформа, на якій будується оповідь, працює відмінно, але якщо бої не отримають додаткових механік, вони можуть швидко набриднути.

Реліз South of Midnight заплановано на 8 квітня 2025 року. Гравці зможуть оцінити, чи вдалося Compulsion Games створити щось справді унікальне, або ж проєкт залишиться в тіні масштабніших пригодницьких ігор.

Раніше геймдиректор Avowed, ще одного ексклюзиву Xbox, розповідала, що в грі буде багато вертикального геймплея і навіть паркуру, що дуже невластиво іграм Obsidian.

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