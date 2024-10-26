З'явилися системні вимоги Horizon Zero Dawn Remastered / Фото - Sony

Розробники ремастера Horizon Zero Dawn поділилися системними вимогами для гри. Вимоги перевидання до комп'ютера виявилися ближчими до сиквела проєкту Horizon Forbidden West. Якщо розглядати мінімальні, то вони ідентичні, а рекомендовані виявилися навіть вищими, ніж у продовження.

Дуже низькі налаштування при 720p, 30 FPS

  • OC: Windows 10 версії 1909 або новіше.
  • Процесор: Intel Core i3-8100 або AMD Ryzen 3 1300X.
  • Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Гб) або AMD Radeon RX 550XT (4 Гб).
  • Оперативна пам'ять: 16 Гб.
  • Місце на накопичувачі: 135 Гб.

Середні налаштування при 1080p, 60 FPS

  • OC: Windows 10 версії 1909 або новіше.
  • Процесор: Intel Core i5-8600 або AMD Ryzen 5 3600.
  • Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 або AMD Radeon RX 5700.
  • Оперативна пам'ять: 16 Гб.
  • Місце на накопичувачі: 135 Гб.

Високі налаштування при 1440p, 60 FPS або 4K, 30 FPS

  • OC: Windows 10 версії 1909 або новіше.
  • Процесор: Intel Core i7-9700 або AMD Ryzen 7 3700X.
  • Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 або AMD Radeon RX 6800.
  • Оперативна пам'ять: 16 Гб.
  • Місце на накопичувачі: 135 Гб.

Дуже високі налаштування при 4K, 60 FPS

  • OC: Windows 10 версії 1909 або новіше.
  • Процесор: Intel Core i7-11700 або AMD Ryzen 7 5700X.
  • Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XT.
  • Оперативна пам'ять: 16 Гб.
  • Місце на накопичувачі: 135 Гб.
Системні вимоги Horizon Zero Dawn Remastered

Реліз ремастера Horizon Zero Dawn заплановано на 31 жовтня. Гра буде доступна на ПК і Playstation 5.

Раніше ми повідомляли, що завдяки ремастеру Zero Dawn розробники змогли виправити свої давні помилки, які з'явилися через недосвідченість студії. Оригінал Horizon Zero Dawn був першим проєктом Guerilla Games у такому великому відкритому світі.

Відео дня

Вас також можуть зацікавити новини: