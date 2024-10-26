На комп'ютері гра займатиме 135 ГБ вільного місця.

Розробники ремастера Horizon Zero Dawn поділилися системними вимогами для гри. Вимоги перевидання до комп'ютера виявилися ближчими до сиквела проєкту Horizon Forbidden West. Якщо розглядати мінімальні, то вони ідентичні, а рекомендовані виявилися навіть вищими, ніж у продовження.

Дуже низькі налаштування при 720p, 30 FPS

OC: Windows 10 версії 1909 або новіше.

Процесор: Intel Core i3-8100 або AMD Ryzen 3 1300X.

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Гб) або AMD Radeon RX 550XT (4 Гб).

Оперативна пам'ять: 16 Гб.

Місце на накопичувачі: 135 Гб.

Середні налаштування при 1080p, 60 FPS

OC: Windows 10 версії 1909 або новіше.

Процесор: Intel Core i5-8600 або AMD Ryzen 5 3600.

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 або AMD Radeon RX 5700.

Оперативна пам'ять: 16 Гб.

Місце на накопичувачі: 135 Гб.

Високі налаштування при 1440p, 60 FPS або 4K, 30 FPS

OC: Windows 10 версії 1909 або новіше.

Процесор: Intel Core i7-9700 або AMD Ryzen 7 3700X.

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 або AMD Radeon RX 6800.

Оперативна пам'ять: 16 Гб.

Місце на накопичувачі: 135 Гб.

Дуже високі налаштування при 4K, 60 FPS

OC: Windows 10 версії 1909 або новіше.

Процесор: Intel Core i7-11700 або AMD Ryzen 7 5700X.

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XT.

Оперативна пам'ять: 16 Гб.

Місце на накопичувачі: 135 Гб.

Реліз ремастера Horizon Zero Dawn заплановано на 31 жовтня. Гра буде доступна на ПК і Playstation 5.

Раніше ми повідомляли, що завдяки ремастеру Zero Dawn розробники змогли виправити свої давні помилки, які з'явилися через недосвідченість студії. Оригінал Horizon Zero Dawn був першим проєктом Guerilla Games у такому великому відкритому світі.

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