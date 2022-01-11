З'явилися скріншоти і відомості про нову гру від розробників Dark Souls і Bloodborne / фото DualShockers

Зараз японська студія FromSoftware працює над Elden Ring разом з автором "Гри престолів" Джорджем Мартіном. Рольовий бойовик вийде вже в кінці лютого на ПК і консолях. Однак нещодавно з'ясувалося, що компанія паралельно працює над ще одним релізом. Це буде продовження або перезапуск серії Armored Core.

Armored Core / фото ResetEra

Інформація про проект спочатку з'явилася на форумі ResetEra. Відвідувачі ресурсу повідомили, що FromSoftware провела опитування серед своїх фанатів. Вона надіслала опис нової Armored Core, зображення і 30-секундні геймплейні відео.

Armored Core / фото ResetEra

За словами користувачів, які бачили ролики, бойова система в грі відсилає до Dark Souls, тільки з поправкою на науково-фантастичний антураж. Пізніше в Мережі опублікували скріншоти проекту, що підтвердило витік. Правда, картинки мають дефекти, і у них маленька роздільна здатність. Але для швидкого ознайомлення зі стилістикою і сетингом зображення згодяться.

Armored Core / фото ResetEra

Що відомо про нову Armored Core

  • Згідно з опитуванням FromSoftware, дії гри відбуватимуться у великому світі, наповненому небезпеками.
  • Користувачі стануть пілотами бойових машин і візьмуть участь в битвах із застосуванням холодної та вогнепальної зброї.
  • Нова Armored Core запропонує широкі налаштування свого робота. Гравці зможуть змінити озброєння та інші елементи.
Armored Core / фото ResetEra

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