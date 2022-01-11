Це буде продовження або перезапуск відомої серії FromSoftware.

Зараз японська студія FromSoftware працює над Elden Ring разом з автором "Гри престолів" Джорджем Мартіном. Рольовий бойовик вийде вже в кінці лютого на ПК і консолях. Однак нещодавно з'ясувалося, що компанія паралельно працює над ще одним релізом. Це буде продовження або перезапуск серії Armored Core.

Інформація про проект спочатку з'явилася на форумі ResetEra. Відвідувачі ресурсу повідомили, що FromSoftware провела опитування серед своїх фанатів. Вона надіслала опис нової Armored Core, зображення і 30-секундні геймплейні відео.

За словами користувачів, які бачили ролики, бойова система в грі відсилає до Dark Souls, тільки з поправкою на науково-фантастичний антураж. Пізніше в Мережі опублікували скріншоти проекту, що підтвердило витік. Правда, картинки мають дефекти, і у них маленька роздільна здатність. Але для швидкого ознайомлення зі стилістикою і сетингом зображення згодяться.

Що відомо про нову Armored Core

Згідно з опитуванням FromSoftware, дії гри відбуватимуться у великому світі, наповненому небезпеками.

Користувачі стануть пілотами бойових машин і візьмуть участь в битвах із застосуванням холодної та вогнепальної зброї.

Нова Armored Core запропонує широкі налаштування свого робота. Гравці зможуть змінити озброєння та інші елементи.

Вас також можуть зацікавити новини: