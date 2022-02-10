Гра виросла з доповнення до Valhalla.

Інсайдер і репортер Bloomberg Джейсон Шрайер розкрив інформацію про нову Assassin's Creed. Він поспілкувався з анонімними співробітниками з Ubisoft і отримав чимало цікавих деталей. Раніше журналіст вже неодноразово публікував правдиві витоки, тому в його джерелах можна не сумніватися.

Читайте такожНові Адам і Єва: дослідник з'ясував, як повинна була закінчитися Assassin's CreedПроект, який носить кодову назву Rift, спочатку створювався в якості доповнення до Assassin's Creed Valhalla. Однак у Ubisoft виникли проблеми зі щільністю свіжих релізів. Компанія була незадоволена лінійкою своїх новинок і прийняла рішення перетворити Rift в самостійну гру. Це буде невеликий проект з акцентом на стелсі, як у ранніх частинах серії.

Світ у майбутній Assassin's Creed має таку ж площу, як одна область з Valhalla і Odyssey. За даними порталу Eurogamer, який підтвердив слова Джейсона Шрайера, на ранніх етапах у грі планували реалізувати місто Багдад. Головним героєм проекту стане Басім з Valhalla. Очікується, що події сюжету розгортатимуться за кілька років до пригод Ейвора в Британії і покажуть минуле протагоніста.

Інші важливі відомості про нову Assassin's Creed

Представник Ubisoft в коментарі Bloomberg не став підтверджувати опубліковану інформацію. Він лише заявив, що у видавництва є "солідна лінійка прийдешніх ігор", в яку входять як продовження відомих брендів, так і нова інтелектуальна власність.

За словами Шрайера, наступна Assassin's Creed вийде або в кінці поточного року, або на початку 2023-го.

Існування гри підтверджує заява продюсера серії Хосе Арайси. Він повідомив у коментарі Eurogamer, що Басім ще повернеться.

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