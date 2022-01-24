Третя частина могла завершити всю франшизу.

Assassin’s Creed — одна з найпопулярніших ігрових серій сучасності. Вона включає 12 основних частин і ще десяток різних відгалужень. Але спочатку розробники планували завершити франшизу після випуску "трійки". Це підтверджує нещодавно знайдена інформація.

Читайте такожГравець пройшов одну з кращих частин Assassin's Creed за дев'ять годин без пошкодженьЯк передає портал The Gamer, дослідник Ларс де Вільдт з Левенського католицького університету в Бельгії опублікував свою нову статтю. У ній вчений розповів, як Ubisoft зробила з релігії продукцію для масової аудиторії в Assassin's Creed. Матеріал містить витяг зі старого інтерв'ю творця франшизи Патріса Дезіле і креативного директора третьої частини Алекса Хатчінсона. Один з коментарів керівників присвячений кінцівці AC3 і всієї серії.

Згідно із заявою провідних розробників, фінальний епізод розгортався в сучасності. Дезмонд Майлс повинен був перемогти "Абстерго" за допомогою знань і сил своїх предків. Потім головний герой разом з напарницею Люсі покинули б Землю під час апокаліпсису 2012 року на космічному кораблі. Розробники хотіли показати, як вони засновують нову цивілізацію і стають аналогами Адама і Єви.

Детальніше про Assassin's Creed

Це головний бренд французького видавництва Ubisoft. Остання частина серії з підзаголовком Valhalla відзначилася рекордними стартовими продажами. Вона досі розвивається і отримує доповнення.

Зараз Ubisoft створює Assassin's Creed Infinity. Гра стане своєрідним хабом для різних історій у всесвіті. Поки розробники не діляться конкретними деталями, але проект явно створюється з прицілом на тривалу підтримку.

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