Ця дата вказана в онлайн-магазині видавництва Plaion, партнера студії GSC.

Поки що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World офіційно заявлений до виходу в 2023 році. Однак останні чутки і витоки вказували на те, що вона затримається як мінімум до початку 2024 року. Втім, сьогодні з'явилася інформація, що реліз українського шутера ближче, ніж ми думаємо.

Свіжі відомості з можливою датою релізу "Сталкера 2" надійшли не від якихось там інсайдерів. Дані опублікував видавець Plaion – офіційний партнер GSC Game World з випуску майбутнього шутера на фізичних носіях.

Згідно з даними на сайті видавництва, S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде вже 1 грудня цього року. Там же згадується, що в набір увійдуть наліпки і тематична сувенірна продукція.

Відео дня

Не виключено, що зазначена на сайті компанії дата не більше, ніж тимчасова "заглушка". Втім, 1 грудня припадає на п'ятницю, а багато компаній люблять випускати свої ігри саме під кінець тижня, що теж говорить про те, що дата може виявитися вірною.

Грабельну демоверсію S.T.A.L.K.E.R. 2 автори шутера привезуть на виставку Gamescom 2023. Вона пройде 23-27 серпня. Не виключено, що GSC оголосить точну дату релізу саме на цьому заході.

Нагадаємо, що серпневу виставку Gamescom 2023 відвідає й інша українська студія - 4А Games. А це значить, є реальні шанси отримати анонс наступної частини Metro.

Вас також можуть зацікавити новини: