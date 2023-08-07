Остання частина серії Metro від українських розробників 4А Games вийшла більше ніж чотири роки тому. Досить тривалий період часу автори франшизи зберігали мовчання і не відвідували великих ігрових заходів, а після повномасштабного вторгнення РФ команда була змушена переосмислити історію наступної частини франшизи.
Тепер стало відомо, що розробник 4А Games офіційно заявлений як учасник серпневої ігрової виставки Gamescom 2023. А це значить, є реальні шанси отримати анонс наступної частини Metro.
Про розробку Метро 4 вперше стало відомо ще в серпні 2019 року. З моменту анонсу фанати не дізналися практично ніяких деталей про гру, проте раніше в цьому році авторитетний інсайдер Том Хендерсон говорив, що гру вже можна пройти від початку до кінця і не зустріти критичних багів. Якщо все піде за планом студії, то реліз гри відбудеться в 2024 році.
Відомо, що наступна частина вперше в серії обзаведеться мультиплеєром, а головний герой серії, Артем, нарешті заговорить. За сценарій нової частини відповідав російський письменник і автор книг "Метро" Дмитро Глуховський, але чи співпрацює 4A Games з ним зараз, невідомо.
Нагадаємо, що окрім 4А Games виставку відвідає ще одна українська студія – GSC Game World, яка привезе іграбельний білд S.T.A.L.K.E.R. 2. Цілком можливо, що обидві українські ігри вийдуть з невеликою різницею за часом.
Про Metro Exodus
- Metro Exodus – це третя і на сьогодні остання частина шутера від першої особи, створена українською студією 4a Games за мотивами романів Дмитра Глуховського. Дія гри відбувається в недалекому майбутньому на території Росії, яка була зруйнована внаслідок ядерної війни.
- Головний герой Артем, з групою вцілілих відправляється в подорож з метрополітену Москви на модифікованому поїзді "Аврора" і їде далеко на схід у пошуках нового місця для життя.
- Exodus вийшов 15 лютого 2019 року на ПК, Xbox One та PlayStation 4. Всім власникам оригінальної гри доступний безкоштовний "некстген" апгрейд.