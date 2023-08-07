Українська студія офіційно заявлена як учасник серпневої ігрової виставки Gamescom 2023.

Остання частина серії Metro від українських розробників 4А Games вийшла більше ніж чотири роки тому. Досить тривалий період часу автори франшизи зберігали мовчання і не відвідували великих ігрових заходів, а після повномасштабного вторгнення РФ команда була змушена переосмислити історію наступної частини франшизи.

Тепер стало відомо, що розробник 4А Games офіційно заявлений як учасник серпневої ігрової виставки Gamescom 2023. А це значить, є реальні шанси отримати анонс наступної частини Metro.

Про розробку Метро 4 вперше стало відомо ще в серпні 2019 року. З моменту анонсу фанати не дізналися практично ніяких деталей про гру, проте раніше в цьому році авторитетний інсайдер Том Хендерсон говорив, що гру вже можна пройти від початку до кінця і не зустріти критичних багів. Якщо все піде за планом студії, то реліз гри відбудеться в 2024 році.

Відомо, що наступна частина вперше в серії обзаведеться мультиплеєром, а головний герой серії, Артем, нарешті заговорить. За сценарій нової частини відповідав російський письменник і автор книг "Метро" Дмитро Глуховський, але чи співпрацює 4A Games з ним зараз, невідомо.

Нагадаємо, що окрім 4А Games виставку відвідає ще одна українська студія – GSC Game World, яка привезе іграбельний білд S.T.A.L.K.E.R. 2. Цілком можливо, що обидві українські ігри вийдуть з невеликою різницею за часом.

Про Metro Exodus

Metro Exodus – це третя і на сьогодні остання частина шутера від першої особи, створена українською студією 4a Games за мотивами романів Дмитра Глуховського. Дія гри відбувається в недалекому майбутньому на території Росії, яка була зруйнована внаслідок ядерної війни.

Головний герой Артем, з групою вцілілих відправляється в подорож з метрополітену Москви на модифікованому поїзді "Аврора" і їде далеко на схід у пошуках нового місця для життя.

Exodus вийшов 15 лютого 2019 року на ПК, Xbox One та PlayStation 4. Всім власникам оригінальної гри доступний безкоштовний "некстген" апгрейд.

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