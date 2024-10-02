Розробники оновили графіку та доповнили пролог.

На Twitch з'явилося майже 3 години геймплею перевидання Until Dawn від Supermassive Games для Playstation 5 і ПК.

Стример із ніком Nikolai7PT провів трансляцію, показавши майже три години геймплею ремастера. Під час стріму глядачі побачили розширений пролог, куди розробники додали нові сцени і змінили ракурси камери для поліпшення оповіді.

Одним із ключових оновлень є перенесення гри на Unreal Engine 5, що значно підвищило якість графіки та деталізацію оточення. Стример також показав оновлене меню, яке стало більш зручним і сучасним. Крім того, були продемонстровані сцени з доктором Гіллом і перші випробування персонажів у маєтку на горі Блеквуд.

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Ремастер Until Dawn вийде вже 4 жовтня на Playstation 5 і ПК.

Про Until Dawn

Until Dawn, випущена 2015 року, швидко завоювала серця гравців завдяки своїй варіативності та нелінійному сюжету. Гра розповідає історію групи друзів, які проводять вихідні у відокремленому маєтку на горі Блеквуд. Кожен вибір гравця впливає на розвиток подій і долю персонажів, що створює унікальний ігровий досвід під час кожного проходження.

Оновлена версія Until Dawn пропонує поліпшену графіку, розширений сюжет і додаткові сцени, що робить її привабливою як для нових гравців, так і для тих, хто знайомий з оригінальною грою.

Нагадаємо, що нещодавно з'явився перший геймплейний трейлер Chernobylite 2: Exclusion Zone, нового Action-RPG проєкту з елементами хорору. Гравцеві належить потрапити вивчити велику і опрацьовану зону відчуження навколо покинутого міста Чорнобиль.

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