Йдеться про Dead Space 2 — прекрасний сиквел зі знаменитої серії.

Наближається вихід ремейка Dead Space, і видавництво Electronic Arts вирішило влаштувати всім покупцям гри сюрприз. За попереднє замовлення хорора з елементами виживання можна безкоштовно отримати Dead Space 2. Акція триватиме аж до релізу, але є нюанс.

Пропозиція поширюється тільки на сервіс Steam. Ремейк Dead Space також продається в Epic Games Store та магазині Electronic Arts. Але тільки на майданчику Valve присутня інформація про додатковий подарунок за попереднє замовлення.

"Зробіть попередню покупку зараз, і ви також отримаєте Dead Space 2 з виходом ремейка 27-го січня 2023-го року. Вже зробили попередню покупку? Не проблема, ця пропозиція також стосується і вас", — сказано на сторінці ремейка Dead Space в Steam.

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Вартість другої частини в українському сегменті магазину становить 699 гривень, тому це значна економія. А ось за ремейк доведеться віддати 1499 гривень за стандартне видання і 1699 за Deluxe-версію.

Ремейк Dead Space: основна інформація

Історія в грі буде трохи розширена в порівнянні з оригіналом. Наприклад, користувачі зможуть більше дізнатися про останні години життя екіпажу "Ішимури".

Головний герой Айзек Кларк навчиться говорити, а окремі персонажі отримають розширені сюжетні лінії.

Базовий геймплей в грі залишиться без змін, проте очікуються поліпшення, які підвищать загальну зручність.

Графіка в хорорі створювалася з нуля на рушії Frostbite, а тривимірне звучання допоможе підкреслити похмуру атмосферу.

Ремейк Dead Space вийде 27 січня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

На всіх платформах вже відкрилися попередні замовлення. У Steam звичайна версія коштує 1499 гривень, а розширена — 1699. Власникам PlayStation і Xbox доведеться заплатити більше: $70 і $80 за Standard і Deluxe Edition відповідно. Чи будуть регіональні ціни в українському PS Store, поки незрозуміло.

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