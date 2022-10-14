У ролику докладно показали багато аспектів гри.

Студія Motive і видавництво Electronic Arts продовжують знайомити аудиторію з ремейком Dead Space. Розробники опублікували 8-хвилинну геймплейну демонстрацію хорора, в якій вперше детально показали ігровий процес.

Ролик включає фрагменти з проходження третього розділу гри. Шлях головного героя Айзека Кларка починається в ангарі "Ішимури", звідки він повинен дістатися до кімнати управління. У ремейку цю локацію значно розширили — з'явився простір для польотів і вивчення місцевості.

Судячи з демонстрації, управляти персонажем в невагомості стане простіше. Протагоніст більш плавно виконує різні рухи в умовах нульової гравітації. А ось битви в цілому не змінилися: Кларк стріляє з різної зброї, відсікає кінцівки і застосовує стазис. Останній дає можливість знерухомлювати супротивників і запускати в них різні об'єкти.

Атмосфера в ремейку відповідає оригіналу. Гравцям часто доведеться діяти в некомфортних умовах, наприклад, битися в тісних коридорах з дуже обмеженим освітленням. Доповнюється напруга завдяки різноманітним звукам, які змушують постійно оглядатися по сторонах.

Ремейк Dead Space: основна інформація

Історія в грі буде трохи розширена в порівнянні з оригіналом. Наприклад, користувачі зможуть більше дізнатися про останні години життя екіпажу "Ішимури".

Головний герой Айзек Кларк навчиться говорити, а окремі персонажі отримають розширені сюжетні лінії.

Базовий геймплей в грі залишиться без змін, проте очікуються поліпшення, які підвищать загальну зручність.

Графіка в хорорі створювалася з нуля на рушії Frostbite, а тривимірне звучання допоможе підкреслити похмуру атмосферу.

Ремейк Dead Space вийде 27 січня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

На всіх платформах вже відкрилися попередні замовлення. У Steam звичайна версія коштує 1499 гривень, а розширена — 1699. Власникам PlayStation і Xbox доведеться заплатити більше: $70 і $80 за Standard і Deluxe Edition відповідно. Чи будуть регіональні ціни в українському PS Store, поки незрозуміло.

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