Гра стає трохи схожою на Skyrim.

В God of War 2018 року реалізовано вид від третьої особи. Але так як минулого місяця гра вийшла на ПК, її почали використовувати в різного роду експериментах. Нещодавно журналісти вирішили подивитися, як виглядає екшен Santa Monica Studio з мінімальними настройками графіки. А тепер автор YouTube-каналу Speclizer показав битви в God of War з камерою від першої особи.

Читайте такожЖурналісти показали, як виглядає God of War з максимально низькими налаштуваннями графікиБлогер випустив ролик з битвою Кратоса проти Незнайомця, яка розгортається на початку проходження. Ентузіаст відразу попередив, що модифікував гру виключно для створення відео. Камера від першої особи ламає проект, так що повноцінно реалізувати її в God of War не вийде.

У ролику можна помітити, як Кратос завдає удари руками, використовує щит, кидає сокиру і так далі. А ще на кадрах прекрасно демонструється, що головний герой набагато вищий за свого суперника. Взагалі, зміна виду впливає на сприйняття бійок і загальні відчуття. Однак Speclizer не став переробляти анімації, так як це величезний шматок роботи. Він спробував адаптувати наявні рухи під камеру від першої особи, і в результаті атаки Кратоса виглядають занадто швидкими і неприродними.

Детальніше про God of War

God of War — це продовження серії екшенів про спартанця Кратоса, який бореться з богами. Проект вийшов в 2018 році і став своєрідним перезапуском франшизи, змінивши антураж з грецького на скандинавський. При цьому трансформувався і тон розповіді. У Кратоса з'явився син Атрей, якого герой повинен виховувати.

Відносини між протагоністом і його нащадком — одна з центральних тем в сюжеті. Разом їм необхідно піднятися на найвищу гору в дев'яти світах скандинавської міфології. На вершині Кратос повинен розвіяти попіл Фей — своєї померлої дружини і матері Атрея.

Геймплей God of War поєднує варіативну бойову систему, дослідження локацій, прокачування і елементи метроідванії.

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