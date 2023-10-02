Схоже, у Counter-Strike 2 можна "зловити" бан, якщо ви сидите на Windows 7. На це поскаржилися кілька десятків гравців в спільноті Steam.
Гравців зі старою операційною системою банять в оновленій версії шутера нібито за використання заборонених утиліт, хоча вони заперечують застосування стороннього софта.
У мінімальних вимогах до шутера вказана Windows 10, хоча на практиці його можна запустити і на Windows 7. Судячи з усього, вбудовані античіт системи розпізнають це як шахрайство і миттєво блокують користувачів.
Офіційні представники Valve поки не дали пояснень з цього приводу.
За даними Steam, лише 1% користувачів сервісу все ще сидять на Windows 7. Однак все одно йдеться про мільйони користувачів. При цьому з 1 січня 2024 року Steam офіційно припинить підтримку Windows 7 і 8.
Нагадаємо, реліз Counter-Strike 2 відбувся ніч з 27 по 28 вересня. Шутер перевели на движок Source 2, переробили графіку і звук, а також деякі механіки. А кількість раундів у матчі тепер не 30, а 24.