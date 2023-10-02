Понад 98% користувачів Steam сидять на Windows 10 та 11, але часом все ж можна зустріти гравців зі "старенькою" Windows 7.

Схоже, у Counter-Strike 2 можна "зловити" бан, якщо ви сидите на Windows 7. На це поскаржилися кілька десятків гравців в спільноті Steam.

Гравців зі старою операційною системою банять в оновленій версії шутера нібито за використання заборонених утиліт, хоча вони заперечують застосування стороннього софта.

У мінімальних вимогах до шутера вказана Windows 10, хоча на практиці його можна запустити і на Windows 7. Судячи з усього, вбудовані античіт системи розпізнають це як шахрайство і миттєво блокують користувачів.

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Офіційні представники Valve поки не дали пояснень з цього приводу.

За даними Steam, лише 1% користувачів сервісу все ще сидять на Windows 7. Однак все одно йдеться про мільйони користувачів. При цьому з 1 січня 2024 року Steam офіційно припинить підтримку Windows 7 і 8.

Нагадаємо, реліз Counter-Strike 2 відбувся ніч з 27 по 28 вересня. Шутер перевели на движок Source 2, переробили графіку і звук, а також деякі механіки. А кількість раундів у матчі тепер не 30, а 24.

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