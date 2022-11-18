Головний герой втратив значну частину своєї мужності.

Автор YouTube-каналу Speclizer любить досліджувати ігри серії God of War. Саме він зламав камеру в перезапуску франшизи 2018 року і показав багато цікавих деталей. Наприклад, модель Тора і непристойний жест Бальдра в прірві, куди він впав після битви з Кратосом у вступі. А зараз блогер вирішив провести кумедний експеримент. Speclizer показав, як виглядає головний герой God of War Ragnarök без бороди. Спойлер: не дуже.

У ролику нижче демонструється модель Кратоса без волосяного покриву на обличчі. Разом з бородою головний герой втратив значну частку своєї фірмової брутальності. На відео він здається типовим чоловіком у віці, якщо не дивитися на фізичну форму і броню.

Speclizer не зміг ідеально "поголити" Кратоса. Окремі волоски залишилися над верхньою губою. Через це і свою лисину грецький бог став віддалено нагадувати білоруського диктатора Олександра Лукашенка, коли той був трохи молодший. Загалом, щоб не псувати атмосферу гри, експеримент з бородою краще не повторювати.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök стали Фрейя і Тор, а Тюра, судячи з усього, зробили союзником протагоніста.

У продовженні серії з'явилися нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

Вас также могут заинтересовать новости: