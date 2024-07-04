Гра доступна на PlayStation 5, ПК, iOS і Android і, як інші проєкти студії, поширюється умовно-безкоштовно.

Китайська HoYoverse, відома за Genshin Impact та Honkai: Star Rail, випустила новий проєкт – екшен/RPG Zenless Zone Zero. Це безкоштовний продукт, який доступний на ПК (Epic Games Store), Android & iOS та PS5.

Дії гри розгортаються в недалекому майбутньому, а-ля ретро-кіберпанк. Головним героєм виступить Проксі – найманець, який досліджує великий відкритий світ і видобуває цінні ресурси, виконуючи завдання і б'ючись із супротивниками.

На відміну від "Геншина", новий проєкт не будується на дослідженнях у відкритому світі. Сюжет лінійний, а акцент передусім зроблено на екшен-битвах в дусі Devil May Cry. Як і інші ігри в жанрі "гача", інтерес у Zenless Zone Zero підтримують щоденні випробування, а також вибивання банерів зі зброєю, посиленнями і новими персонажами.

Zenless Zone Zero – системні вимоги

ПК: Intel Core i5 7-го покоління, GeForce GTX 970, 8 ГБ ОЗП, 100 ГБ на диску.

Intel Core i5 7-го покоління, GeForce GTX 970, 8 ГБ ОЗП, 100 ГБ на диску. Android: Android 11 і новіше, Snapdragon 855 / Dimensity 1200, 8 ГБ ОЗП.

Android 11 і новіше, Snapdragon 855 / Dimensity 1200, 8 ГБ ОЗП. iOS: iOS 14 і новіше, iPhone XR, XS і новіше.

Zenless Zone Zero вже стрімко набирає популярність по всьому світу. Оглядачі хвалять новинку за захопливий сюжет, ефектні битви під динамічну музику і за високий загальний темп гри. У грі також є елементи roguelike (рогалика) – локації під час вилазок генеруються випадковим чином.

Гра поширюється за умовно-безкоштовною моделлю – доступ до екшену є у всіх охочих.

Демонстрація ігрового процесу від IGN:

Релізний трейлер:

Zenless Zone Zero потрапив до нашого списку проєктів, на які варто звернути увагу в липні 2024 року. Також найближчими тижнями вийде незвичайна екшен-стратегія від Capcom, нуарний детектив про Нью-Йорк 2329 року та інші новинки.

Також ми розповідали про топ-10 ігор, на які варто звернути увагу на літньому розпродажі Steam. Розпродаж триватиме до 12 липня, тож не варто поспішати – ще є час як слід усе обміркувати.

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