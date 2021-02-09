Джеймі Лі Кертіс, відома за фільмами "Геловін" та "Ножі наголо", приєдналася до акторського складу екранізації гри Borderlands.
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Як передає видання Variety, актриса виконає роль Патриції Танніс – археолога на планеті Пандора. Вона допоможе знайти таємниче сховище з іншопланетними технологіями. За сюжетом, у неї будуть складні стосунки з іншою зіркою екранізації – Кейт Бланшетт. Остання зіграє Ліліт – одну з шести Сирен, жінок з надзвичайними здібностями і надприродними силами.
Раніше про свою участь у фільмі за мотивами Borderlands повідомив стендап-комік і актор Кевін Гарт ("Джуманджі: Поклик джунглів"). Йому дісталася роль Роланда – солдата, за якого можна було зіграти в оригінальній Borderlands.
Про фільм Borderlands
- Сценаристом проекту виступив Крейг Мейзін (серіал "Чорнобиль" від HBO), який також відповідає за створення серіалу за мотивами постапокаліптичної гри The Last of Us.
- Режисерське крісло проекту зайняв Елай Рот, який зняв такі картини, як "Будинок з годинником у стінах" та "Хостел".
Детальніше про гру Borderlands
- Borderlands – фантастичний рольовий екшен від компанії Gearbox Software.
- Дії гри розгортаються на далекій планеті Пандора.
- Сюжет розповідає про чотирьох найманців, які прибули сюди заради наживи. Вони хочуть знайти легендарний Притулок, в якому, за чутками, зберігаються незліченні скарби минулих цивілізацій.