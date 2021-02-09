Разом з Джеймі Лі Кертіс у стрічці знімуться Кейт Бланшетт та Кевін Гарт.

Джеймі Лі Кертіс, відома за фільмами "Геловін" та "Ножі наголо", приєдналася до акторського складу екранізації гри Borderlands.

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Як передає видання Variety, актриса виконає роль Патриції Танніс – археолога на планеті Пандора. Вона допоможе знайти таємниче сховище з іншопланетними технологіями. За сюжетом, у неї будуть складні стосунки з іншою зіркою екранізації – Кейт Бланшетт. Остання зіграє Ліліт – одну з шести Сирен, жінок з надзвичайними здібностями і надприродними силами.

Раніше про свою участь у фільмі за мотивами Borderlands повідомив стендап-комік і актор Кевін Гарт ("Джуманджі: Поклик джунглів"). Йому дісталася роль Роланда – солдата, за якого можна було зіграти в оригінальній Borderlands.

Про фільм Borderlands

Сценаристом проекту виступив Крейг Мейзін (серіал "Чорнобиль" від HBO), який також відповідає за створення серіалу за мотивами постапокаліптичної гри The Last of Us.

Режисерське крісло проекту зайняв Елай Рот, який зняв такі картини, як "Будинок з годинником у стінах" та "Хостел".

Детальніше про гру Borderlands

Borderlands – фантастичний рольовий екшен від компанії Gearbox Software.

Дії гри розгортаються на далекій планеті Пандора.

Сюжет розповідає про чотирьох найманців, які прибули сюди заради наживи. Вони хочуть знайти легендарний Притулок, в якому, за чутками, зберігаються незліченні скарби минулих цивілізацій.

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Автор: Сергій Коршунов