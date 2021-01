Актор кілька місяців вів переговори про свою участь у стрічці.

Стендап-комік Кевін Гарт ("Джуманджі: Поклик джунглів") поповнив акторський склад фільму за мотивами гри Borderlands.

Як передає видання Hollywood Reporter, Гарт кілька місяців вів переговори з кінокомпанією Lionsgate про свою участь у стрічці.

В екранізації актор виконає роль персонажа на ім'я Роланд. Це солдат, за якого можна було зіграти в оригінальній Borderlands. Також він з'являвся у другій частині гри та в Borderlands: The Pre-Sequel.

А головна роль у фільмі дісталася Кейт Бланшетт. Актриса зіграє Ліліт – одну з одна з шести Сирен, жінок з надзвичайними здібностями і надприродними силами.

Сценаристом проекту виступив Крейг Мейзін, який також відповідає за серіали "Чорнобиль" та The Last of Us від HBO.

Детальніше про Borderlands

Borderlands – фантастичний екшен з елементами RPG від компанії Gearbox Software. Дії гри розгортаються на далекій планеті Пандора. Сюжет розповідає про чотирьох найманців, які прибули сюди заради наживи. Вони хочуть знайти легендарний Притулок, в якому, за чутками, зберігаються незліченні скарби минулих цивілізацій.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов