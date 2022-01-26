А після цього франшиза може стати консольним ексклюзивом Xbox.

Коли Microsoft заявила про придбання Activision Blizzard, у користувачів з'явилося резонне питання: що буде з іграми видавництва? Зокрема, людей цікавила доля Call of Duty, як найзнаменитішого бренду компанії. За словами директора Microsoft Gaming Філа Спенсера, серію "збережуть" на PlayStation. Однак керівник використав досить розмите формулювання без уточнення термінів і кількості ігор франшизи, які з'являться на платформах Sony. Зате нещодавно подробицями з цього приводу поділився портал Bloomberg.

Читайте такожМожна видихнути: головна ігрова серія Activision Blizzard залишиться на PlayStationЖурналіст і перевірений інсайдер Джейсон Шрайер отримав від своїх джерел дані про вихід трьох наступних частин Call of Duty на PlayStation. Це стосується ігор, які з'являться в поточному і наступному році, а також Warzone 2. Якщо вірити репортеру, продовження популярної королівської битви вже знаходиться в розробці.

А ось що буде далі з Call of Duty, поки точно невідомо. Microsoft вирішить долю серії після закриття угоди з Activision Blizzard. За словами Шрайера, корпорація може вчинити так само, як і у випадку з Bethesda і Obsidian. Вона виконає колишні домовленості Activision з Sony, а потім перетворить Call of Duty в консольний ексклюзив Xbox. Хоча є ймовірність, що на цей раз Microsoft вчинить інакше.

Придбання Activision Blizzard — основні подробиці

Сума покупки склала $68,7 мільярда. Поглинання повинні схвалити регулюючі органи США. Якщо договір буде підписаний, Microsoft отримає у володіння десятки франшиз, включаючи Call of Duty, Diablo, Warcraft та інші.

Всі проекти Activision Blizzard, як існуючі, так і майбутні, увійдуть в Xbox Game Pass. Сервіс вже досяг позначки в 25 мільйонів підписників.

Згідно з інформацією Wall Street Journal, Боббі Котик покине місце генерального директора Activision Blizzard відразу після поглинання. Але до тих пір він залишиться керівником, що підтверджується в листі співробітникам видавництва. Глава може заробити на угоді з Microsoft більше $350 мільйонів. Такі розрахунки провів портал Video Games Chronicle.

Управляти всім ігровим бізнесом Xbox продовжить Філ Спенсер. Після публічної заяви про придбання Activision Blizzard він отримав нову посаду — генеральний директор Microsoft Gaming.

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